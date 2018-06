Ce costume de baie se poarta in vara 2018. Fii la moda!

In ceea ce priveste culorile, se poarta foarte mult nude-ul, dar si trandafiriul si nuantele sale diferite. De asemenea, verdele este la mare cautare in materie de costume de baie. O alta culoare la moda in 2018 este rozul. Cu toate acestea, negru va fi intotdeauna o optiune buna in orice sezon si in orice situatie.Desigur, nu doar costumele de baie unicolore sunt la moda in 2018. Imprimeurile cu flori si frunze sunt staruri si ele. Daca esti o mare admiratoare a bulinelor, poti apela cu incredere la acest imprimeu pentru vara 2018. Vei fi cu siguranta in tendinte. Stilul marinaresc ramane si el in tendinte, asa ca dungile vor fi des vazute pe litoral.O altă tendință care nu va lipsi în niciun colț din lume sunt costumele de baie personalizate, fie cu numele persoanei, fie cu expresii speciale.