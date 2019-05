Costumul de baie perfect, in functie de destinatia de vacanta

Daca ai ales ca destinatie de vacanta pentru vara aceasta una dintre aceste trei destinatii, atunci stilistii recomanda un costum de baie cu accente retro. In functie de silueta si de preferinte, poti opta fie pentru un costum one piece, cu volane, fie pentru unul in trei piese, cu pantalon scurt. Accesorizate cu palarii cu boruri largi sau cu o bandana, color block sau in dungi, tinutele vor face furori pe plaja.La fel de populare pentru vacanta 2019 sunt destinatiile exotice. Bali, Indonezia, Thailanda, Hawaii si nu numai se numara printre preferintele iubitorilor de soare. Pentru aceste destinatii, stilistii recomanda tinute minimaliste, costume de baie cu decupaje, imprimeuri animal print si pareo fluide. Pe SevenSins.ro gasesti si cromatica in acord cu aceste tendinte de vacanta: vie, puternica, statement. Astfel, printre culorile recomandate se numara: rosu, galben solar, verde crud, albastru electric, fucsia.Agitatia si soarele acestor destinatii sunt fascinante pentru romani de ani. Si anul acesta Turcia este in topul preferintelor romanilor, iar costumul de baie care va face furori sub soarele arzator trebuie sa contina imprimeuri. Plecand de la turcoaz, cu accente solare de galben, dar si cu o paleta cromatica ce duce cu gandul la valurile marii, de la verde la albastru, acestea poarta o croiala indrazneata, fie cu cupe minimaliste, sireturi, benzi care evidentiaza silueta sau decupaje generoase in cazul costumelor de baie intr-o singura piesa.Pentru weekendurile in care preferi sa stai la piscina, in oras, sau pentru escapadele urbane in city break, stilistii SevenSins.ro recomanda costumele de baie in doua piese stilish, cum ar fi cele din catifea sau cele in culori pastelate, cu buline ori dungi. La fel de apreciate vor fi si costumele intr-o piesa cu imprimeuri urbane si croieli clasice, care acopera mai mult din pielea expusa la soare. Tu unde pleci in vacanta?