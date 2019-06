Costumul de baie perfect, in functie de silueta

Vacanta e aproape, si chiar daca nu esti cu un picior in avion deja, cu siguranta soarele te imbie sa petreci cat mai multe weekenduri la piscina. Pentru a fi complet relaxata, alege arsenalul potrivit: costumul de baie care te avantajeaza si te face sa te simti o diva.Dacă pleci în vacanță la mare este indicat să ai la tine cel puțin două costume de baie. Este de preferat să ai în bagaj un costum de baie din două piese și unul întreg. Indiferent de model, alege-l pe cel compatibil cu silueta ta. Poate cea mai evidenta si flatanta tendinta din acest sezon este slipul cu talie inalta.Acesta poate ascunde eventualele urme ale sezonului rece pana cand reintri in forma dorita, in plus, croiala face tranzitia perfecta intre costumele de baie de piscina si piesele minimaliste care vor marca varful de sezon. Un slip cu talie inalta iti da un look retro si va masca o talie proeminenta.In acelasi ton este si costumul de baie in trei piese, care te ajuta sa te simti in largul tau la plaja daca simti ca ai vrea sa cosmetizezi ceva in zona fundului sau a coapselor.Un bust mic este ajutat de un costum de baie cu sutien de tip balconette sau chiar mai bine, de o cupa minimalista in forma de triunghi, recomanda specialistii de la SevenSins.ro, unu dintre cele mai cunoscute magazine de lenjerie si costume de baie. Un bust generos este mai degraba ajutat de o cupa cu sustinere, chiar cu o banda sub linia bustului.De asemenea, un pareo este o altă piesă care nu trebuie să-ți lipsească din bagaj dacă îți petreci vacanța la mare. Acesta poate fi purtat cu succes peste orice tip de costum de baie, înlocuind clasicele rochii. În plus, este mult mai comod și mai ușor de purtat în zilele caniculare, spre deosebire de clasicele costumații de plajă compuse din tricou și o fustă sau pantaloni scurți.Foto: SevenSins.ro, Pexels.com