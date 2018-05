Cum alegi costumul de baie ca sa arati bine. Trucuri pe care orice femeie ar trebui sa le stie

Iata cateva dintre cele mai importante trucuri pe care ar trebuie sa le stie orice femeie atunci cand vine vorba despre alegerea costumului de baie, in functie de silueta:Chiar si cele mai mici detalii conteaza atunci cand vine vorba despre costumul de baie. De exemplu, decupajele verticale ajuta sa pari mai inalta. Bikinii cu talie inalta iti fac picioarele mai lungi, iar sutienele care se leaga in forma de V in jurul gatului fac umerii mari sa para mai ingusti.Orice tip de decoratii pe costumul de baie adauga volum, asa ca evita imprimeurile. Daca ai soldurile mari, poti atrage atentia asupra bustului, prin alegerea unui sutien cu elemente decorative.Culoarea costumului de baie este foarte importanta. O nuanta aleasa corect poate echilibra vizual orice silueta. Culorile inchise trebuie alese acolo unde vrei sa ascunzi volumul, iar cele deschise pentru zonele in care vrei sa adaugi volum. De exemplu, niste bikini cu dungi in nuante inchise pe partile laterale ale fundului ajuta la conturul taliei.Există o regulă comună pentru costumele de baie care se potrivește și cu multe alte tipuri de îmbrăcăminte: liniile orizontale adaugă volumul, iar liniile verticale subliniază silueta în jos.Pareo, acea fustita care se leaga peste costumul de baie, poate ascunde imperfectiunile unei siluete. Cu toate acestea si acestea au o regula. De exemplu, femeile cu forme trebuie sa lege pareo putin mai sus in talie, in timp ce pentru femeile slabe se recomanda prinderea acestuia pe solduri.Atunci când alegi un pareo, este de asemenea important sa fii atenta la imprimeuri. Femeile plinute ar trebui să evite imprimeurile mai mari, în timp ce cea mai bună opțiune pentru fetele slabute este un pareo cu imprimeuri de dimensiuni medii.Accesoriile nu sunt interzise la plaja. Detaliile mici pot distrage atentia de la imperfectiuni. Asa ca poti purta cu incredere coliere, bratari, ochelari de soare cu design distrativ sau foarte colorati. Totusi, nu exagera cu accesoriile.Un singur accesoriu dintre cele enumerate ar trebui să fie de ajuns pentru a rezolva problema și a armoniza toate aspectul costumului de baie. De asemenea, o pălărie cu boruri mari te poate ajuta sa ascunzi o coafura nu tocmai perfecta si sa arati chic la plaja.Daca pana acum nu acordai atentie incaltamintei la plaja, ar trebui sa o faci de acum incolo. Papucii pe care ii porti pot ajuta la crearea unei tinute perfecte de plaja. Pentru a-ti face picioarele sa para mai subtiri, este bine sa optezi pentru papucii simpli, cu curele printre degete. Evita incaltamintea cu sireturi sau curele in jurul glezneu deoarece acestea taie vizual si scurteaza picioarele.