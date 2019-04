Si tu poti avea rotunjimi sexy de sirena cu aceste costume de baie!

Vara asta, ai intalnire cu soarele! Pregateste-te din timp pentru zilele senine de plaja in care trupul tau e mai fierbinte decat nisipul si poarta costume de baie care iti vin bine si te avantajeaza, din orice unghi te-ai privi. Intampina noul sezon estival intr-o diversitate de culori si lasa-te "sarutata" de briza marii cu piese incredibil de sexy si pline de feminitate. Magazinul online Just4Girls ti-a pregatit o colectie nou-nouta de costume de baie pe care le vei indragi din prima clipa! Sunt altfel de modele decat cele cu care te-ai obisnuit pana acum, piese cu croiala sexy, care iti vor contura trupul de sirena si te vor transforma in cea mai senzuala faptura de la malul marii. Incearca-le pe toate si descopera care e stilul in care te simti mai atragatoare decat oricand!Nuantele pastelate si florile supradimensionate iti vor imbraca trupul fin intr-o aura de feminitate. Poartacu volanase si decupaje romantice, care te vor transforma intr-o Eva moderna si plina de senzualitate. Nu te sfii sa alegi modele ceva mai indraznete, cu taieturi curajoase, care iti vor lasa la vedere mai multa piele decat de obicei.Imagineaza-ti ca esti pe o insula exotica, inconjurata de vegetatie luxurianta si ca te bucuri de turcoazul marii si de nisipul incredibil de fin. Pentru zile cu parfum tropical si gust de cocos, poarta costume de baie cu flamingo, frunze de palmieri si flori colorate, care sa aduca putin din decorul sublim de la capatul lumii. Se vor potrivi perfect cu nisipul alb si valurile spumoase din acest scenariu in care tu esti zeita apelor.Daca ai o constitutie atletica si esti o fire pentru care marea inseamna, mai intai de toate, surfing si kiting, alege costume de baie cu aer sport. Dincolo de faptul ca au revenit in trenduri, te vei simti extrem de confortabil in ele, indiferent daca alegi sa stai toata ziua pe sezlong sau preferi sa inoti in larg. Etaleaza-ti trupul tonifiat sub privirile admiratorilor si contureaza-ti bronzul ciocolatiu cu ajutorul culorilor neon, atat de indragite in aceasta vara.Dungile de curcubeu, in combinatii psihedelice, care pur si simplu te hipnotizeaza, au luat cu asalt moda costumelor de baie. Daca vrei sa fii mai ceva ca o acadea spiralata delicioasa sub soarele de august, poarta un deux-pieces gingas, cu decolteu ametitor si volane pe slip. Vorbim despre un model ce va ridica glicemia multor barbati, ba chiar va crea dependenta inca de a prima vedere. Croiala fina si materialul subtire iti vor sublinia voluptatile, intr-un mod cu adevarat delicat.Acestea sunt doar cateva dintre cele mai "fierbinti" modele de costume de baie pe care ti le-a pregatit magazinul online Just4Girls.ro pentru o vara cu adevarat exotica. Se poate sa iti placa unul, mai multe sau chiar toate, asa ca ai face bine sa te asiguri ca ai destul loc in bagaj pentru toate aceste piese care anunta o vara nesfarsita.