Start sezon estival: ce costume de baie se poarta vara aceasta

Poate cea mai evidenta si flatanta tendinta din acest sezon este slipul cu talie inalta. Acesta poate ascunde eventualele urme ale sezonului rece pana cand reintri in forma dorita, in plus, croiala face tranzitia perfecta intre costumele de baie de piscina si piesele minimaliste care vor marca varful de sezon.Minimalismul este una dintre tendintele care, anul acesta, acapareaza inclusiv bagajul de vacanta. Designerii propun astfel piese versatile, care pot fi purtate si in afara plajei. De exemplu sutienele tip bustiera, care pot fi lasate la vedere sub topuri fluide sau camasi oversized sau costume de baie in tonuri neutre si cu croieli clasice. Astfel, garderoba de vacanta, desi minimalista, va fi cat se poate de originala si spectaculoasa.Tendintele readuc in 2019 galbenul pe prima treapta a preferintelor. Motivul este unul cat se poate de simplu: este o culoare vesela, solara, dar care arata spectaculos indiferent de gradul de bronz al pielii. Prin urmare, poti purta un costum de baie galben chiar de la prima excursie la plaja. Indrazneala este cuvantul de ordine pentru intreg sezonul. Animal printurile pe care in anii trecuti le gaseam mai ales in randul accesoriilor ajung acum in prim-plan. Fie ca alegi un costum de baie intreg sau in doua piese, un accent animal print va intoarce priviri.Si anul acesta tinutele de plaja retro sunt in tendinte. Daca anii trecuti volanele si croielile din anii ‘70 pareau sa domine, in 2019 costumele de baie sunt parca desprinse din Baywatch, de la croieli la cromatica. O declinare interesanta si potrivita pentru orice silueta este costumul de baie in trei piese, unde a treia piesa este un slip tip boxer.Nu in ultimul rand, texturile se schimba in sezonul de vara 2019. Daca pana acum catifeaua era rezervata tinutelor de seara, anul acesta ajunge pe plaja. Albastru marin, turcoaz, dar si nude sunt cateva dintre culorile sezonului. Croielile duc cu gandul la piese de lenjerie clasice, prin urmare un astfel de costum de baie este deopotriva indraznet si senzual.