3 super-tinute de birou pentru aceasta toamna

Temperaturile scad și toamna isi intra in drepturi. Dar de ce sa renunti la senzualitate? Inca nu a venit vremea pijamalelor - salopeta, de fapt, am spune noi, nu e niciodata vremea lor. Iata deci 3 idei de tinute pentru noapte care vor pastra flacara aprinsa in dormitor, fiind in acelasi timp