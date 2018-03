Showroom de slow-fashion romanesc, la preturi accesibile

Acesta este conceptul Dacia24, showroom care a împlinit un an de slow-fashion.Branduri fresh, designeritineri, produseînedițielimitată – acesteasuntcaracteristicileproduselorgazduite de Dacia24.Întregul concept se bazeazăpefaptulcătrăimîntr-o societateîn care timpulfiecăruiaesteprețios, iaracestlucruîncepe de la minutelepetrecutedimineațaînfațaoglinzii.Astfel, Ema Albert a creat la Dacia24 un spațiu de undeîțipoțiachiziționa cu ușurință o garderobă-capsulă, plecând de la piese basic – tricouri,cămăși, bluze, fuste, pantaloni – până la piese vestimentare mai complexe – rochii de ocazie, trenciuri, jachete, darși accesorii: genți, pantofi, bijuterii. Toate aceste piese sunt create în atelierele unor designeri români, puțini dintre ei cu experiență în domeniu, cei mai mulți aflați la început de drum, fiind branduri exclusiv autohtone. Multe dintre produse sunt unicat: tricouri sau genți pictate, bijuterii, pantofi personalizați. Vei regăsi alături de croieli îndrăznețe, linii arhitecturale, compoziții mai puțin obișnuite și materiale prețioase, cum ar fi dantelă, mătase și nu numai.“Am dorit să oferim celor care ne calcă pragul senzația de spațiu intim, unde poți proba câte articole vestimentare vrei, dacă vrei chiar toată ziua. De aceea am evitat să funcționăm într-un spațiu clasic, cu vitrină. Dacia24 înseamnă nu doar slow-fashion și design românesc, ci și câteva clipe de răgaz, când poți să încerci orice fel de haine, chiar și pe cele care crezi că nu-ți vor veni bine. Ai putea avea o surpriză!”, aprecizatEma Albert, cea care coordonează Dacia24.Printre brandurile pe care le vei găsi la Dacia24 se numără Coolta, Happy Friday, Whiskers&Tales, Maison ChouChou, Maison Ilia, Whiskers&Tales, Revival of Wigs, Ezzro, Sonjaline, Bloom, NSP by Onur Osman, Larisa Dragna, AtelierEM, Giorgal, Dhanna, dar și brandurile de accesorii: Ancolette, Lyria, Content, Silkdom, Efemere, Loubijou, Bonbons by Monica Rădulescu.