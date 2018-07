Fusta scurta, sexy si dupa 30 de ani. Ce modele trebuie sa alegi

Trebuie sa te bucuri la orice varsta si sa iti pui in valoare corpul. Multe doamne scot din vestimentatia lor fusta scurta dupa 30 de ani. Nu trebuie sa faci asta, deoarece trebuie doar sa stii ce modele sa alegi si cu ce piese vestimentare sa o combini. Iata cateva idei:Fusta din denim este ideala pentru orice varsta. In plus, ramane mereu in tendinte. Alege un model care sa iti avantajeze silueta, cu lungimea medie, pana la genunchi. O poti combina cu o camasa, un tricou sau un pulover.Cizmele lungi sunt ideale pentru a nu te simți inconfortabil daca fusta este scurta.Una dintre cele mai importante reguli pentru a purta fusta scurta este aceea sa acoperim partea de sus. Daca alegi sa iti pui in evidenta picioarele, combina fusta scurta cu bluze care sa nu aiba un decolteu prea adanc.Fustele scurte nu trebuie sa fie foarte stramte. Alege modelele in forma de A, care se pliaza pe aproape orice silueta. De asemenea, ele sunt usor de combinat cu alte piese vestimentare si iti dau un aer elegant.