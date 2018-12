Afla ce geanta ti se potriveste in functie de personalitate si de varsta!

O tolba din piele naturala

Da, ai auzit bine! Pana si geanta trebuie sa se potriveasca personalitatii si mai ales varstei tale. Doar nu ai sa porti un model gresit. Geanta este accesoriul cel mai vizibil indiferent ca e cea de zi cu zi sau de seara! Tocmai de aceea trebuie aleasa cu grija.Cate femei exista, atatea caractere sunt. Diferite si speciale, desigur. Dar diferite. Si cum altfel sa ne punem in valoare aceasta unicitate daca nu prin accesoriile pe care le purtam? Ele trebuie sa fie la fel ca noi. Speciale, diferite, unice. Pentru asta am pregatit un ghid cu modele de genti pentru fiecare dintre noi. Fie ca esti o persoana sociabila, pusa pe distractie tot timpul, sau una careia ii place sa petreaca timpul singura, avem cate un model pentru fiecare.De ce e important sa alegi geanta in functie de caracterul tau? Pentru ca geanta, ca si tinuta, vorbeste despre tine inainte ca tu sa o faci. Modelul, culoarea, tipul de material sau brandul, acestea sunt elemente definitorii pentru stilul tau.Asadar, propunerile noastre sunt:1. Sociabila si plina de viata? Ti se potrivesc tinutele casual, comode, in care sa te poti misca. Stim asta. Tocmai de aceea recomandarea noastra este sa alegi rucsacurile sau tolbele. Acestea iti ofera lejeritate, iti poti folosi mainile pentru telefon sau orice altceva si sunt si accesorii de efect. Unpoate fi alegerea perfecta. Il porti purta ca o geanta de umar la birou sau ziua, la o tinuta eleganta, ori ca rucsac in tinute casual si la drumetii.2. O romantica incurabila? Desenezi inimoare peste tot si iti plac romanele de dragoste? Visezi la un print pe cal alb si iti plac plimbarile lungi? Avem geanta perfecta pentru tine!cum nu exista alta. Tolba iti ofera libertatea si posibilitatea de a te tine de mana cu cel drag in timpul plimbarilor lungi, de a vorbi la telefon sau de a cara diverse pungi de cumparaturi.3. Pusa pe petrecere? Suflet tanar indiferent de varsta? Carismatica si cu multi prieteni? Sigur iesi in oras destul de des. Cluburi, localuri cu gasca. Pentru asta ai nevoie de o, cu design special, destul de incapatoare pentru haine, machiaj si alte accesorii necesare. Nu de alta, in caz ca ramai peste noapte la prieteni.4. Business Woman? La fel ca Wonder Woman, esti activa tot timpul, chiar si noaptea, in somn. Ai o personalitate puternica, vizibila de cum intri intr-o incapere, fire organizata, ambitioasa si perseverenta, cam toate iti reusesc. Pentru asta iti recomandam o geanta office, din piele naturala, pentru documente dar si pentru lucrurile personale. Stim ca iei cu tine de acasa la birou si de la birou acasa, laptopul si multe alte lucruri. Astfel, o geanta bine compartimentata te va ajuta foarte mult.5. Clasica, rafinata? Am inteles, esti atrasa intotdeauna de accesoriile clasice, vintage chiar. Simple dar cu bun gust si speciale. Exista si pentru tine o geanta. Una eleganta, din piele de cea mai buna calitate, cu design aparte. Potrivita pentru tinutele tale elegante, desigur.Varsta, desigur, este un element important de care trebuie sa tii cont atunci cand alegi o geanta. Pentru persoanele tinere, adolescente, active, recomandam celebrul rucsac, insa cu mentiunea ca acesta sa aiba un design anume, sa fie bine compartimentat, atat pentru scoala dar si pentru excursii si plimbari.Persoanelor trecute de adolescenta si de asa zisa ”prima tinerete”, le recomanda sa nu renunte la culori. Culorile vii sunt cele care dau viata oricarei tinute. Materialul din care este conceputa geanta este foarte important, asa ca aveti grija sa fie unul de calitate.Asadar, te-am nimerit? Ce tip de geanta ai purtat pana acum?