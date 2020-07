Ce culori predomina vara aceasta in materie de genti? Iata recomandarile de la Zevo

Pentru cele ce nu s-au informat încă cu privire la noul trend în materie de genți din vara aceasta, Zevo vine cu noutăți. Un brand cu autoritate, un brand ce furnizează calitate compactată în accesorii, un brand ce întoarce priviri, Zevo este un reper la capitolul genți din piele naturală în ton cu noile tendințe.Mai marile case de modă sunt cele care dau startul în ceea ce privește trendul definitorul pentru vara anului 2020. Echipa de creație Zevo este deja în temă cu tot ceea ce va primi eticheta de WOW vara aceasta. La capitolul culori și nuanțe, putem spune că pe podium se va situa:Din nou în fața publicului feminim, din nou o alegere înțeleaptă, verdele se potrivește de minune la gențile în tendințe din vara aceasta. Vorbim de o culoare pură, cu posibilități parcă infinite de asortare, despre care orice femeie trebuie să afle.Pentru că ceea ce e clasic poate fi deseori banal, cele interesate regăsesc la Zevo genți din piele naturală în nuanțe diverse de verde. Poate fi vorba despre cele verde mentă sau verde smarald. Cu franjuri, din piele întoarsă cu print piele de șarpe sau crocodil, gențile verzi de la Zevo reprezintă un must have.Clasicul bej urcă din nou pe podium. Pare că vara anului 2020 este cea mai potrivită pentru a fi pus în valoare. O emblemă a eleganței expusă prin simplitate, bejul arată mai mult decât incredibil atunci când îmbracă armonios o geantă, mai ales una marca Zevo.Ușor de asortat și extrem de elegant, bejul se regăsește într-o colecție unică de genți pe zevo.ro. Cele interesate, cele ce își doresc să se claseze pe un fruntaș în topul celor mai bine îmbrăcate vara aceasta, regăsesc în cadrul magazinului online anterior menționat genți bej din piele naturală de mână, tip poștaș, dar și modele inedite de rucsacuri.O culoare caracterizată de nuanțe infinite, pare că rozul se integrează extrem de bine în piesaj vara aceasta. La capitolul genți, rozul definește stilul babydoll, stilul pe care femeile cu pretenții îl adoptă în cele mai multe dintre cazuri.Pentru că și cele mai exigente în ceea ce privește stilul merită atenție din partea celor ce compun trendul, iată că rozul le va face să arate divin vara aceasta. Să nu mai vorbim că permite o asortare ușoară cu mai toate ținutele abordate. Pe zevo.ro se regăsesc o mulțime de genți roz din piele naturală ce promit să întoarcă priviri vara aceasta. Nuanțele disponibile sunt diverse, la fel și modelele - întotdeuna unicat!The new black, portocaliul promite să contribuie activ la crearea unor ținute de top în vara acestui an. De-a dreptul elegant, jucăuș, dar pretențios deopotrivă, portocaliul pare că prezintă puțină dificultate la capitolul asortare cu piesele vestimentare.Pentru cele ce își doresc ca portocaliul să le fie culoare emblemă în ceea ce privește tabloul ținutei pe care au abordat-o, o geantă din piele naturală este tot de ce au nevoie. Rezistentă și elegantă, fiind și portocalie, o astfel de geantă va putea propulsa asupra aspectului întregului tablou creat prin intermediul vestimentației.Vara este despre strălucire și emoții la superlativ, dar și despre ținute ce ies în evidență. Pentru ca totul să fie posibil vara aceasta, pare că gențile aurii sunt accesoriile de care orice femeie are nevoie. Cele ce își doresc să fie întotdeauna în centrul atenției cu siguranță vor opta pentru o geantă aurie, o geantă care, cu minim de efort, poate întoarce toate privirile.La Zevo regăsesc cele interesate modele diverse de genți aurii din piele naturală. Putem aminti aici de geanta aurie cu volane, geanta de mână cu aplicații din blană de ponei, geanta cu paiete și nu numai. Accesând site-ul oficial pot fi descoperite toate aceste modele de genți.Pentru că magazinul în cauză le oferă clientelor doar produse de calitate la prețuri pliabile pe orice buget, orice comandă de peste 249 de lei beneficiază de transport gratuit, fiind astfel un mare avantaj. În plus, pentru a descoperi cu minim de efort geanta mult dorită, Zevo a implementat în cadrul magazinului oficial și un filtru de căutare. Colecția primăvară-vară 2020 poate fi de asemenea consultată.Mai multe detalii în acest sens se regăsesc pe zevo.ro.