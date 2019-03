5 trenduri care vor capta atentia primavara aceasta

Un sondaj recent SevenSins.ro arata ca, dincolo de necesitate, femeile considera ca a-si cumpara piese de lenjerie fina, din materiale pretioase cum ar fi dantela, satin sau catifea, reprezinta o modalitate de a-si surprinde placut partenerul, cu sau fara o ocazie speciala, dar si de a se rasfata. Tocmai de aceea urmaresc tendintele si acorda o importanta mai mare decat s-ar crede sertarului cu lenjerie.Indiferent de personalitate, de preferinte, de stilul de viata, lenjeria intima face parte din viata oricui, dar mai ales a femeilor care stiu cat de importanta este aceasta cand vine vorba de tinute. Iar trendurile in materie de lenjerie sunt mai clare ca niciodata in aceasta primavara. Desi denumita underwear – care se poarta pe dedesubt -, una dintre cele mai vizibile tendinte este faptul ca lenjeria devine in 2019 outwear – fiind parte integranta din tinute. Prin urmare, cu atat mai mult se vor purta piesele indraznete, cum ar fi body-urile sau bralettele partial lasate la vedere. Diversitatea si versatilitatea acestor piese devin atribute esentiale.Un alt trend important in acest sezon il reprezinta inspiratia din natura. Florile brodate si-au facut loc pe tot mai multe piese de lenjerie, alaturi de culori naturale, precum bleu ciel, fucsia, verde crud, chiar galben solar. Fie in piese uni, fie ca accente de culoare. Aceeasi idee, reinterpretata insa pentru personalitati conservatoare, mai sobre se traduce prin nude, chiar maro, alb. Cat mai putine accesorii, croieli simple si comode.Atunci cand vine vorba de a trece la un alt nivel in materie de lenjerie, piesele care dau tonul sunt cele care te duc cu gandul la personaje cu o aura dominatoare. Putina indrazneala nu strica, asa ca in colectiile de anul acesta au fost introduse piese de lenjerie cu benzi, combinatii de materiale transparente cu lurex sau imitatie de piele astfel incat nivelul de senzualitate sa fie la cote maxime.Anul acesta revin in actualitate si piesele de lenjerie ultrafeminine. Cu multa dantela, care scot in evidenta liniile corpului. Acopera mai mult, insa, in acelasi timp, dezvaluie o senzualitate aparte. In acest caz, culorile care domina sunt roz, lila, iar pentru cele mai indraznete fucsia.Cu textura sa fina, catifeaua a patruns de ceva vreme in tendinte si in garderobe si pare ca nu vrea sa plece de aici nici anul acesta. Combinatia catifea – dantela fina este in continuare un must al celor care vor sa se inspire din tendinte. De asemenea, culorile depasesc vocabularul cromatic clasic. Mai degraba alege verde, nude, mov, grena, albastru electric in locul mai comunelor culori rosu, negru, alb.