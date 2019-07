Burgund, culoarea care aprinde scantei. Top cele mai seducatoare piese de lenjerie

Poate mai putin evidente, trendurile in materie de lenjerie sunt insa cel putin la fel de importante ca orice segment din industria de moda. Piesele de lenjerie reprezinta o necesitate, toata lumea le poarta, dar putini sunt cei care vorbesc despre ce poarta pe dedesubt. Cu toate acestea, un sondaj recent facut de SevenSins.ro, unul dintre cei mai mari retaileri de lenjerie din Romania, arata ca 58% dintre femei cumpara aproape lunar lenjerie, de cele mai multe ori nu din necesitate, ci din dorinta de a-si surprinde partenerul (53%).Chiar daca alegerea considerata sigura este negrul, rosul este a doua culoare preferata (pentru 25% dintre femei) atunci cand vine vorba de lenjerie. Insa, vara aceasta rosul clasic a fost detronat si a facut loc burgundului. Numele a fost inspirat de culoarea vinului din regiunea cu acelasi nume din Franta, asa ca burgundul a imprumutat cate ceva si din profunzimea apreciatei bauturi. Astfel, o varianta mai serioasa, dar in acelasi timp mai senzuala a rosului, burgundul inspira si simbolizeaza forta, putere, incredere, dar si dorinta.Anul acesta au revenit in actualitate piesele de lenjerie ultrafeminine. Cu multa dantela, care scot in evidenta liniile corpului. Acopera mai mult, insa, in acelasi timp, dezvaluie o senzualitate aparte. Decolteuri indraznete, decupaje spectaculoase, piese minimaliste, portjatiere – toate au primit aerul sofisticat al burgundului devenind astfel cu adevarat incendiare. Cele mai populare alegeri pe SevenSins.ro in aceasta vara sunt, de altfel, seturile de doua piese, unde decolteul sutienului se combina cu un slip senzual, in stil tanga, acoperind chiar mai mult decat te-ai astepta.Aceeasi tendinta se remarca si la chemise-uri, care devin tot mai populare, semn ca si romancele au inceput sa renunte la pijamalele clasice in favoarea unor piese mai senzuale. Tonul se schimba insa in materie de body-uri, care sunt minimaliste, acoperind doar necesarul. Indiferent de alegere, fiecare piesa de lenjerie duce cu gandul la dorinta, poate chiar putin lux decadent, dar mai ales senzualitate. Asa ca burgundul trebuie incercar, trait, iubit vara aceasta!Foto: SevenSins.ro, Pexels (main)