Crezi ca femeilor le place lenjeria rosie? Raspunsul te va surprinde!

Dincolo de necesitate, femeile considera ca a-si cumpara piese de lenjerie fina, din materiale pretioase cum ar fi dantela, satin sau catifea, reprezinta o modalitate de a-si surprinde placut partenerul, cu sau fara o ocazie speciala, dar si de a se rasfata, arata un sondaj SevenSins.ro. Astfel, potrivit sondajului, 53% din femei cumpara lenjerie gandindu-se in primul rand la partener, in timp ce 40% o fac pentru ca lenjeria le face sa se simta mai senzuale.Femeile si barbatii, gusturi identice in materie de lenjerie intimaFemeile si barbatii au aceleasi preferinte in materie de lenjerie intima. Datele sondajului arata ca topul este condus de seturile de lenjerie intima, alese de 41% dintre femei si 30% dintre barbati. Body-urile sunt preferate de 18% dintre femei si de 22% dintre barbati, iar chemise-urile de 17% dintre femei, respectiv de 13% dintre barbati.Preferintele in materie de culori sunt clare: negru (57%), rosu (25%), alb (9%). Cel mai putin ravnite sunt piesele roz, grena, lila sau in alte culori. Cele mai multe comenzi pe site, dar si cu cea mai mare valoare sunt facute pentru piese de lenjerie incitante, precum seturile si chemise-urile, din dantela, precum si piese mai indraznete, dresuri pentru portjartiere, manusi si nu numai.Cele mai multe femei care comanda piese de lenjerie fac parte din segmentul 34-55 de ani (38%), in timp ce cele mai putine au 18-24 de ani (17%). In procente similare, femeile comanda lunar, la doua sau la trei luni piese de lenjerie, iar cele mai multe aloca un buget de 50-100 de lei per piesa (47%) sau 100-200 de lei per piesa (34%). Procentul de persoane care revin pe SevenSins.ro pentru a-si comanda lenjeria preferata este de 38%, iar acestea cumpara de cel putin trei ori in decursul unui an.