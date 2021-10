Lenjerie de corp pentru femei: cele mai tari tendinte si noutati

Sectorul lenjeriei este reinnoit si imbogatit de la an la an, oferind spatiu noilor tesaturi si modele pentru a oferi femeilor mai multe solutii pentru diferite nevoi.Sa incepem de la o simpla presupunere: un aspect, oricat de elegant, nu se poate spune ca este cu adevarat complet fara lenjeria potrivita. Si, de fapt, o greseala pe care o facem adesea este tocmai sa ne gandim exclusiv la rochie, neglijand lenjeria intima (sau rezervand cele mai cochete modele pentru ocazii speciale).Dar sutienele, bikinii si body-urile sunt un aliat pretios chiar si in viata de zi cu zi, deoarece, daca sunt alese cu grija, sustin formele, imbunatatesc silueta si, in unele cazuri, chiar minimizeaza defectele.Mai mult decat atat - un alt aspect care nu trebuie subestimat – este faptul ca, cu o lenjerie dama potrivita, fiecare femeie se simte instantaneu mai frumoasa, in largul sau si increzatoare.Seducatoare si contemporana, cu dantela rafinata, volane si tesaturi impalpabile, detalii indraznete si matase senzuala si delicata, flori romantice si broderii colorate– acestea sunt tendintele in materie de lenjerie intima din acest an.Da, lenjeria dama din acest an va transforma in regina farmecului si a elegantei.Culoarea opulenta a intregii palete de culori? Negru, desigur! Pretioasa si seducatoare, mai ales daca este folosita pe seturi de lenjerie de corp. Pentru a va simti sexy si eleganta, alegeti un set format dintr-un sutien push-up si chiloti , ambele cu margini din dantela festonata. Sutienul cu nervuri si decolteu in V si cupe triunghiulare, este un must-have in acest an. Ofera un aspect seducator si in acelasi timp romantic.Un capitol separat apartine fara indoiala lenjeriei bralette, un model care rastoarna toate canoanele pe tema sutienelor. Pana in prezent aceasta, desi frumoasa, a ramas ascunsa riguros sub haine. Acum, aceasta piesa de lenjerie la jumatatea distantei dintre sutien si top, iese la vedere si nu se teme sa se arate sub jachete si sacouri. Lenjeria dama Bralette, este adesea infrumusetata cu strasuri sau panglici care o fac deosebit de eleganta si sexy atunci cand situatia o impune. De asemenea, disponibila pe piata in materiale precum bumbac si dantela, adevarata revoluti esta in simplitatea sa. Acest model dezvaluie liniile feminine intr-un mod absolut natural, oferind o portabilitate excelenta.Sunteti o adevarata iubitoare de lenjerie si nu vreti sa ratati nici un trend? In acest caz trebuie sa stiti ca lenjeria body este un adevarat must-have in garderoba oricarei femei. Modelele din acest an au un efect transparent, cu flori brodate in dantela festonata si un decolteu in V. Va contureaza perfect silueta si chiar adauga forme senzuale. Pe scurt, este un articol de lenjerie intima fermecator caruia nu ii veti putea spune nu. Sa nu uitam si de lenjeria body din latex care este la cautare foarte mare in acest an.Printre tendintele apreciate de femei in ceea ce priveste lenjeria intima, se afla si corsetul. O piesa de lenjerie intima care confera eleganta si farmec, si foarte putini pot rezista farmecului lor.Desigur, tot in acest an, articolele speciale precum jupoane, neglijeuri, jartiere, nu vor lipsi de pe rafturile magazinelor de lenjerie intima. Acestea sunt accesorii atemporale pentru ocazii speciale sau pentru femei cu un stil rafinat, care se reinventeaza in fiecare sezon dupa moda momentului.Pe scurt, posibilitatile din lumea lenjeriei sunt nesfarsite si toate femeile, astazi, pot alege lenjeria intima perfecta pentru a se simti increzatoare prin achizitionarea de produse de calitate.