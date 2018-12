Scara seductiei: tu unde te afli?

Cand te afli pe prima treapta a Scarii Seductiei, texturile sunt mai importante decat croielile. Simtul tactil este cel care domina, asa ca accentul cade pe finetea tesaturii. Deux piece-uri din satin, mici detalii decupate, chemise-uri cu aplicatii de dantela care adancesc misterul sunt cateva dintre alegerile potrivite. In ceea ce priveste cromatica, paleta de culori este generoasa: de la clasicul alb sau negru, cu variatii de nuanta – ivoire, gri - pana la grena sofisticat sau roz prafuit, bleu sau albastru marin sunt doar cateva dintre optiuni.O treapta mai sus pe Scara Seductiei de la SevenSins.ro inseamna mai mult joc de texturi si croieli. Dantela devine atractia. Body-urile senzuale unde dantela domina, corsete care combina finetea dantelei cu indrazneala croielii, dar si piese de lenjerie unde dantela este inlocuita de tulle pentru un efect si mai spectaculos. Cum pe aceasta treapta a Seductiei lasam mai mult la vedere, decupajele, decolteurile devin numitor comun, chiar daca discrete. Formele sunt scoase in evidenta de detalii subtile, cum ar fi benzi elastice care urmaresc linia bustului si nu numai. Accesoriile capata importanta. Dresurile, protjartierele desavarsesc astfel un look indraznet si seducator. Paleta cromatica evolueaza si ea si capata accente: rosu, auriu, dar mai ales negru.Spectaculoasa, surprinzatoare, de neuitat. Asa poti caracteriza piesele de lenjerie de pe aceasta ultima treapta a Scarii Seductiei. Decupajele devin tot mai indraznete lasand sa se vada tot mai mult. Transparenta materialelor, dar si finetea acestora reprezinta un atu pentru piesele de lenjerie create sa aprinda scantei in dormitor. Body-urile SevenSins.ro unde voalul se combina indraznet cu imitatia de piele, corsetele provocatoare, costumele sexy care lasa loc imaginatiei sa zburde sunt cateva dintre lucrurile la care trebuie sa te astepti cand alegi o astfel de piesa de lenjerie. Rosul este culoarea de baza, insa la fel de provocatoare sunt combinatiile de negru – grena, negru – lila, care aduc un plus de senzualitate.