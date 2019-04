5 perechi de pantofi pentru primavara 2019

Desi se lasa asteptata, primavara pare sa fie tot mai aproape. In ciuda ploilor, temperaturile in termometre cresc, deci este vremea sa scoatem din dulap pantofii si sa ascundem pana la iarna cizmele si ghetele. Si daca tot facem un refresh in garderoba, iata ce ar trebui sa existe in arsenalul oricarei femei:Alb, negru, beige sau nude. E adevarat, pantofii albi sunt greu de purtat, iar cei nude nu se potrivesc chiar la orice tinuta. Asta face ca de cele mai multe ori sa ajungem tot la pantofii negri. Insa nu trebuie neaparat ca pantofii negri sa fie la fel de banali cum par din aceasta scurta enumerare. Mici detalii, un toc mai deosebit sau chiar pictura ii pot face cu adevarat speciali. "Am ales sa exprim prin pictura pe pantofi emotii, sentimente, astfel incat fiecare purtare sa reprezinte de fapt o experienta, nu doar o utilitate. Fiecare poveste pictata spune ceva anume, atat despre modelul ales, cat si despre personalitatea celei care o poarta. Desi pe fundal negru, deci neutru, modelele sunt vii, pline de energie. De exemplu, explozia de culoare din povestea Fireworks este o metafora a vietii cotidiene, in timp ce, pe fond arhitectural, povestea din Wanderlust se contureaza sub forma aventurii urbane interesante", a explicat Armina Popeanu, designer de pantofi.Anul acesta pantofii cu toc patrat, destul de jos, au revenit in forta. Sunt comozi, sunt usor de purtat intreaga zi, sunt usor de asortat. Un varf ascutit compenseaza perfect simetria tocului, astfel incat acesta capata un aer elegant fiind de altfel potriviti si pentru tinutele office. Pantofii cu toc patrat pot avea culori tari - rosu, galben, verde - fiind un accent de culoare intr-o tinuta mai sobra.Decupajele sunt un detaliu care, alaturi de barete, se va regasi mereu in preferintele designerilor. Eleganta data de aceste taieturi, mai fine sau mai indraznete este aparte.Deși uneori nu este cel mai comod toc, este important sa ai la indemana si o astfel de pereche de pantofi. Poate chiar rosii. Daca iti place sa iesi in evidenta. Sau negri, daca preferi discretia. Atentie insa, mai ales in cazul pantofilor de acest tip calitatea este esentiala. De la toc pana la finisaje, acestia trebuie sa arate impecabil.O pereche de pantofi care stii sigur ca va intoarce privirile te va face sa te simti grozav. Ai grija insa sa fie o pereche confortabila, astfel incat sa te simti grozav ori de cate ori ai chef. Nu te teme sa porti o astfel de pereche de pantofi intreaga zi. POti imblanzi modelul cu o pereche de jeans sau cu o rochie neagra. Pantofii statament sunt pantofii pe care orice femeie si-i doreste. "Pentru mine, fiecare pereche creata trebuie sa fie statement deoarece imi doresc sa creez pantofi care sa scoata in evidenta personalitatea celei care ii poarta, sa spuna ceva, sa transmita un mesaj. Tocmai de aceea am creat colectii tematice, in care folosim fie o culoare de baza vibranta, fie o pictura care sa intoarca priviri", a mai precizat Armina Popeanu.