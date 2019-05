Care sunt cei mai cool pantofi sport?

Totusi, ce purtam atunci cand mergem la sala? Care este incaltamintea potrivita atunci cand depunem efort fizic intens? Incaltamintea sport de ultima generatie indeplineste mai multe criterii: e realizata din materiale de calitate, este confortabila, rezistenta si ii permite piciorului sa respire. Au aparut si pantofi sport cu senzori, care inregistreaza intensitatea antrenamentelor fizice.Iata care sunt modelele de pantofi sport in voga in acest moment:Ti-ai propus sa termini urmatorul semi-maraton si pentru asta te antrenezi zilnic? Sau esti doar o persoana sportiva din fire, a carei tinta este doar obtinerea unui trup tonifiat, cu o sanatate de fier? Ei bine, pentru sesiunile de alergare ai nevoie de o pereche de pantofi sport special conceputi. Sunt realizati din material textil si au talpa tip Ignite. Sunt potriviti pentru orice sezon, evident, cu conditia ca atunci cand este zapada afara sa alergi pe banda, nu prin parc.are in colectie si pantofi sport slip-on din material textil, pe care ii gasesti acum pe Fashiondays cu o reducere de 45%. Pentru tinutele casual, poti opta pentru pantofii sport Puma classic. Acestia sunt potriviti celor nostalgici, care iubesc modelele care se purtau in anii ’90. Acum, insa, pot fi purtati cu jeansi si sacou, intr-o combinatie fabuloasa.Pantofii sport sunt astazi un accesoriu modern, care trebuie sa raspunda nu doar nevoilor unui sportiv, ci si cerintelor vietii de zi cu zi. Asa se face ca acest tip de incaltaminte a depasit de multa vreme granitele functionalului, devenind un element vestimentar cool.Pantofii sport de plasa Tanjun, de la, sunt realizati din material textil, au varf rotund si o talpa ergonomica. Fac foarte usoara tranzitia de la vestimentatia de sala la cea pentru job. Pantofii sport Court Royale, in schimb, sunt potriviti stilului urban. Ca detalii, au logo-ul brandului cusut.Pentru tinutele casual, de weekend, sa zicem, e mai potrivita o pereche de pantofi sport slip-on, din panza si cu logo-ul discret inscriptionat.Are si Nike pantofi conceputi special pentru sala, cu talpa air-zoom, menita sa mentina confortul piciorului in perioadele de antrenament intens, atunci cand se transpira mult. Talpa este structurata, antiderapanta.Pe Fashiondays vei gasi pantofi sport pentru toate gusturile. O pereche foarte interesanta, care ne-a atras atentia, este una flatform cu bareta pe glezna Fenty x Puma. Pe site vei gasi tenisi inalti, o multime de modele de Converse, dar si pantofi sport mid-high.Si pentru ca suntem la capitolul incaltaminte sport cool, am mai remarcat o pereche: pantofi slip-on pentru alergare Hovr Phantom, Under Armour. Pantofii sunt realizat din material textil aerat, iar talpa este una anti-soc, potrivita pentru alergare pe teren accidentat.Daca te-ai hotarat sa iti cumperi o pereche de pantofi sport, dar inca nu stii ce ti s-ar potrivi, intra pe site siinformatii utile.