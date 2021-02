Cele mai importante tipuri de botine dama si cu ce sa le porti

Botinele sunt un element esențial al garderobei noastre. ele funcționează la fel de bine și atunci când vine vorba de o ținută de lux, dar și de o ținută una casual. În plus, cu atât de multe stiluri diferite disponibile, există una (sau mai multe) care se potrivește întotdeauna pentru fiecare femeie.Cu toate acestea, chiar și când avem cele mai la modă perechi de botine damă în garderoba noastră, există momente în care ne lipsește inspirația atunci când le combinăm.De aceea, îți lăsăm aici principalele tipuri de botine damă și câteva moduri creative de a le purta și de a le oferi un aspect nou!Lansate de designerul georgian Demna Gvasalia, atunci când a ajuns la Balenciaga, botinele de tip șosete au devenit un „must have” în doar câteva sezoane. Fie că sunt tricotate, elastice, de piele sau metalice, se pare că aceste botine funcționează cu o mulțime de ținute. Cum să combini o pereche de botine damă tip șosete? Cu o rochie tricotată, cu un trench, în pantaloni de piele neagră și cu un pulovăr cu guler, cu o haină de blană cu model de leopard.Se pare că estetica victoriană este foarte la modă. În ceea ce privește pantofii, putem vedea acest stil în numeroase botine cu șireturi, în special cele cu șireturi până la vârful încălțămintei.Cum se poartă o pereche de botine damă cu șireturi? Cu o haină de blană, cu o ținută complet neagră, cu niște blugi skinny.În acest sezon și pentru încă o dată, designerii se uită nostalgic la anii șaizeci: piele lăcuită, vinil, catifea, culori luminoase și vii. Bine ai venit înapoi în anii 60! Acest lucru este valabil și la botine damă.Cum să le combini? O pereche de botine de catifea vintage merg bine cu o rochie mini și un blazer, dar și cu o ținută complet neagră, în timp ce cele lăcuite funcționează cu blugi și o haină în carouri.Cu eleganța sa aristocratică, catifeaua este una dintre cele mai elegante țesături din lume. Călduroasă, moale, strălucitoare, uneori barocă și senzuală de la natură, o pereche de botine damă de catifea este perfectă pentru a face față zilelor reci de toamnă cu rafinament și stil.Cum să porți botine damă din catifea? Cu o jachetă de catifea sau, de ce nu, hanorace dama , cu un pulovăr cu guler și o fustă în dungi, cu un blazer în carouri, cu niște blugi și o jachetă din piele.Iubirea noastră pentru stiletto nu se va termina niciodată. Din contră! Asta deoarece au apărut botinele damă cu toc fin. Cum să porți aceste botine stiletto? Cu o ținută complet neagră sau cu un look militar, adică cu o jachetă militară.Încălțămintea de tip cowboy a dominat „stilul de stradă” de-a lungul acestui an. Iar versiunea de botine damă este cu siguranță unul dintre cei mai doriți pantofi ai sezonului.Cum să porți botine damă tip cowboy? În combinații de culori, precum alb-roșu sau alb-negru.Nu există niciun sezon în care animal print să nu fie la modă, fie că este vorba de zebră, leopard sau șarpe, precum și piele de crocodil.Cum să combini botinele tip „animal print”? Cu ținute în tonuri pământoase, cu blugi și jachetă, cu un pulover XXL.Alături de adidași, botinele albe pentru femei au fost omniprezente pe tot parcursul anului 2018 și acum revin la modă.Cum să porți botine albe? Cu un costum cu pantaloni, de preferință alb sau alb cu un model, cu o rochie în carouri, cu un trench, cu o combinație de culori precum negru și roșu.„Tocurile sunt o plăcere dureroasă”, spunea celebrul designer Christian Loubutin. Nu cu o pereche de botine damă cu toc lat, deoarece acestea sunt unele din cele mai confortabile perechi de încălțări.Cum să porți botine cu toc lat? Cu combinații de culori precum negru și bej sau cu o haină de blană sintetică.După alb, roșu este a doua tendință în acest an, în ceea ce privește culorile. Îndrăznești să îl porți în picioare?Cum să porți o pereche de botine damă roșii? Cu o haină în carouri, cu un blazer din tweed, cu pantaloni palazzo.În concluzie, în urma celor spuse mai sus, se pare că botinele damă nu se demodează niciodată, indiferent de model, stil, culoare sau înălțimea și tipul tocului. Indiferent de sezon, mărcile și firmele mari au reinterpretat această încălțăminte clasică într-o mie de moduri posibile. De aceea, o pereche de botine damă este un articol vestimentar care nu trebuie să lipsească din dulapul niciunei femei, ținând cont că moda va reveni mereu și că este o pereche de încălțăminte extrem de versatilă, care funcționează aproape cu orice.