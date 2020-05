Cum sa combini hainele cu pantofii dama din piele? Trucuri care te fac sa pari mai tanara

Care femeie nu isi doreste sa para mai tanara? Toate vrem sa descoperim elixirul tineretii, insa chiar daca el nu exista, ne putem folosi de cateva trucuri pentru a obtine aspectul dorit.Multe femei care au trecut de 40 de ani poarta tinute sobre care le evidentiaza si mai mult varsta, iar altele aleg tinute prea tineresti care nu li se potrivesc. Imbracamintea si incaltamintea joaca un rol foarte important in viata de zi cu zi a oricarei persoane, iar pentru a arata mereu impecabil, trebuie sa fie alese cu atentie. O tinuta nereusita te poate face sa pari mai matura, iar daca vrei sa eviti acest lucru, trebuie sa tii cont de sfaturile specialistilor in moda.Iata cateva trucuri utile care te vor ajuta sa combini cu succes perechile decu articolele vestimentare:Multe femei care au depasit o anumita varsta aleg sa poarte doar culori sterse, fapt care le accentueaza varsta. Daca iti doresti sa pari mai tanara, trebuie sa adaugi in colectia ta si pantofi dama din piele naturala in nuante mai indraznete pe care sa ii asortezi cu rochite, fuste casual sau pantaloni eleganti.Poarta o pereche de pantofi rosii sau galbeni la o tinuta simpla sau, daca optezi pentru haine colorate, asorteaza-le cu pantofii bej sau negri. Nu exagera in privinta culorilor, dar incearca sa creezi tinute armonioase cu articole care atrag atentia. In acest mod, vei parea mai tanara si mai plina de viata!Chiar daca ai trecut de 40 de ani, nu trebuie sa te feresti de imprimeuri, deoarece acestea vor contribui la crearea look-ului pe care ti-l doresti. Poarta la o tinuta simpla o pereche de pantofi dama din piele animal print sau cu imprimeuri florale si vei capata imediat incredere in tine! Printurile confera farmec oricarei tinute si te vor ajuta sa obtii aspectul tineresc dupa care cu siguranta tanjesti.De asemenea, poti alege rochii sau camasi animal print, in dungi sau inflorate pe care le asortezi cu pantofi in culori neutre realizati din piele naturala.Blugii iti pun corpul in evidenta si te pot ajuta sa pari cu multi ani mai tanara. Pentru a obtine un look demn de invidiat, poarta blugi moderni si asorteaza-i cu o pereche de pantofi dama din piele cu toc. Daca nu esti obisnuita cu tocurile inalte, alege modelele cu toc gros mediu. Acestea iti vor oferi stabilitate in timpul mersului si confort sporit.Orice varsta este frumoasa, daca stii cum sa te bucuri de ea si sa iti pui in evidenta atuurile. Tine cont de ponturile de mai sus si creeaza tinute reusite care te vor ajuta sa intorci toate privirile!Atunci cand cauti pantofi dama piele cu un design modern, acceseaza site-ul. Aici vei gasi perechile de care ai nevoie pentru a face furori la orice varsta! Capricia.ro iti pune la dispozitie o gama variata de pantofi fabricati din piele 100% naturala si iti ofera preturi de nerefuzat!