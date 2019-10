Alege rochia de mireasa perfecta. Tendinte 2020 pentru viitoarele mirese

Orice viitoare mireasa isi doreste sa arate perfect in ziua nuntii, iar alegerea rochiei este misiunea sa cea mai grea si cea mai importanta.Cand cautila care ai visat de cand erai doar o fetita pasionata de povesti cu printese, cu siguranta ti-ai creionat deja in minte cum ai dori sa arate.Astfel, pentru orice mireasa, rochia perfecta trebuie sa indeplineasca o serie de- sa fie dintr-un material de calitate- sa fie confortabila- sa fie rezistenta- sa aiba o croiala frumoasa- sa se potriveasca siluetei si personalitatii tale.Nu te hazarda sa achizitionezi una mai mica doar pentru ca planuiesti sa slabesti cateva kilograme pana la nunta. Exista posibilitatea sa nu iti iasa socotelile.Confectionarea unei rochii de mireasa poate dura saptamani bune, la acestea se adauga si probele si perioada necesara pentru retusuri si accesorizare.Decide daca vrei o rochie clasica, una vintage sau una nonconformista. Vrei ceva confortabil, ceva romantic, ceva glamour? Vrei ceva simplu, ceva din dantela, vrei insertii speciale? Tu decizi!. Iti iubesti mama, iti iubesti sora, iti iubesti viitoarele domnisoare de onoare, dar nu puteti merge chiar toate la cumparaturi. Imagineaza-ti cat de greu va fi sa asculti toate parerile, sa multumesti pe toata lumea si, in primul rand, pe tine. Insoteste-te cu una sau doua persoane care te cunosc bine, care iti cunosc gusturile si in ale caror pareri ai incredere.Aici te putem ajuta noi cu o recomandare. Laai toate sansele sa gasesti rochia visurilor tale si daca iti doresti ceva simplu, si daca vrei o rochie mai "pretentioasa", si daca te visezi imbracata intr-o rochie din dantela, si daca preferi ceva cu insertii speciale, si daca vrei trena, si daca nu vrei.La Elite Mariaj gasesti, desprinse parca din povesti. Chiar daca nu-ti va fi usor sa alegi dintre atatea modele superbe, vei face cu siguranta cea mai buna alegere, cu ajutorul consilierilor care sunt la dispozitia ta.Tendintele anului viitor in materie de rochii de mireasa se regasesc in colectia, adusa in exclusivitate in Romania de Elite Mariaj.Colectia Amanda Di Velli cuprinde rochii elegante, ce dau o nota de romantism si mister, calitati pe care orice viitoare mireasa le doreste in ziua cea mare.Rochiile de mireasa din colectia Amanda Di Velli au texturi prestioase, sunt accesorizate cu broderii fine, care dau o eleganta aparte si o alura cu adevarat imperiala.Imbinate, toate aceste texturi ofera oricarei mirese o gratie desavarsita si ii pun in evidenta feminitatea.Daca preferi o rochie mai simpla, tip sirena, ai de unde alege, iar perfectiunea elementelor croite impeacabil vor face din tinuta ta un autograf al gratiei si feminitatii.Elite Mariaj este salonul care de 10 ani imbraca miresele din Romania cu rochii din colectii de top ale designerilor internationali, precum Amanda Di Velli, Victoria Jane, Monreal, Anna Sposa, dar si rochii de seara din colectiile Tarik Ediz, Mori Lee sau Zoey Grey. Saloanele Elite Mariaj se gasesc in Bucuresti si Iasi. Aici viitoarele mirese isi pot gasi rochia perfecta, indifferent de silueta si personalitate, si se vor bucura de un excelent raport calitate-pret.