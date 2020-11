5 rochii dama marimi mari potrivite pentru luna decembrie, doar pe Evio.ro

Cand te gandesti la luna decembrie te gandesti la Craciun. Totul este legat de sarbatorile de iarna in aceasta luna, de la culori, la atmosfera si pana la muzica specifica pe care o auzi peste tot pe unde ai merge. Tocmai de aceea, doamnele si domnisoarele aleg sa poarte tinute elegante, in ton cu aceste sarbatori, indiferent de ocazie, pe toata perioada lunii.Fie ca isi doresc imbracaminte de zi sau rochii de ocazie marimi mari, care sa le duca cu gandul la spiritul sarbatorilor de iarna, femeile sunt mereu in cautare de haine noi. Iar cele mai potrivite tinute pentru aceasta perioada sunt rochiile.Pe Evio.ro poti gasi o gama large de rochii marimi mari , de la rochii de zi pana la rochii elegante, pentru diverse evenimente. Iata insa cinci modele perfecte pentru orice ocazie, pe care sa le porti in luna decembrie.Aceasta rochie din vascoza si elastan, cu insertii din dantela este perfecta pentru luna decembrie. Este o rochie de zi, pe care o poti purta atat la munca, cat si cu alte ocazii. Poate fi accesorizata cu usurinta astfel incat sa se transforme intr-o rochie de cocktail. Iar daca in ziua de Craciun stai acasa, aceasta rochie, care comoda, in nuante de rosu inchis este perfecta pentru a petrece un Craciun magic.Iti place verdele? Aceasta rochie verde smarald din voal si tul, iti va oferi o eleganta aparte. Rochia este perfecta pentru luna decembrie, deoarece in zilele friguroase poate fi purtata cu o pereche de dresuri groase si ghete calduroase. Culoarea verde, specifica Craciunului, te va face sa iesi cu usurinta in evidenta in zilele din luna decembrie. Rochia poate fi purtata atat ziua, cat si seara, avand o eleganta aparte ce poate fi amplificata cu doar cateva accesorii argintii.Aceasta rochie eleganta, de culoare rosu inchis, aminteste oriunde ai merge de cea mai indragita sarbatoare din an: Craciunul. Rochia poate fi purtata atat la o petrecere cat si zi de zi la locul de munca. Poart-o in ziua de Craciun, chiar daca stai acasa si, cu siguranta, te vei simti speciala.Ranya este o rochie cu un croi simplu, din vascoza si insertii elegante de dantela in zona umerilor si a bratelor. Rochia poate fi purtata atat zi de zi, la munca, cat si cu anumite ocazii, mai importante. Este insa perfecta pentru ziua de Craciun, cand orice femeie isi doreste sa straluceasca, chiar daca anul acesta ne vom petrece sarbatorile doar in familie.Aceasta rochie tip clos, cu carouri alb-negru, este o alternativa ideala pentru persoanele carora nu le plac culorile specifice sarbatorilor de iarna (verde si rosu). Rochia alb-negru are o croiala eleganta, dar simpla in acelasi timp, putand fi purtata cu orice ocazie, de la o simpla zi de munca pana la reuniuni de familie, cu ocazia sarbatorilor de iarna.Mai multe modele de rochii dama marimi mari vei gasi pe Evio Fashion - Evio.ro . Indiferent ca iti doresti tinute casual sau elegante, printre zecile de modele de rochii de pe site, vei gasi, cu siguranta, cateva rochii perfecte pentru tine.