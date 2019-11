Inzdrazneste sa fii diferita cu rochii de mireasa Bella Sposa

Orice viitoare mireasa isi doreste ca ziua ei cea mare sa fie o experienta de neuitat si sa paseasca increzatoare si emotionata printre invitati intr-o rochie pe care toata lumea sa o considere cea mai frumoasa vazuta vreodata. Fie ca iti doresti o rochie simpla, fie ca vrei una de printesa, cu trena, fara trena, cu dantela, fara dantela, orice iti doreste inima gasesti la salonulBELLA Sposa este premium dealer al colectiilor de rochii de mireasa ale concernului PRONOVIAS GROUP, si anume al colectiilor ST. PATRICK, LA SPOSA, WHITE ONE, dar si distribuitor autorizat al rochiilor de mireasa ce apartin brandurilor AIRE BARCELONA by Rosa Clara, LUNA NOVIAS, DEMETRIOS, ENZOANI si LA PETRA. Recent, salonul Bella Sposa a devenit dealer autorizat al brand-urilor NAVIBLUE, BLUNNY si NORA NAVIANO, asa ca ai cu siguranta de unde sa alegi.Cu un aer romantic si misterios, pretios si delicat,, pe care le gasesti exclusiv la, te provoaca sa fii o mireasa "altfel".Colectia combina perfect croielile clasice si trendurile la moda pentru ca orice viitoare mireasa sa isi poata alege rochia ideala.Este greu sa iti imaginezi rochia ideala de mireasa fara materiale de cea mai buna calitate, fara aplicatii din dantela fina si fara cristale Swarovski autentice.Designerii colectiei NaviBlue Bridal 2020 si-au pus toata priceperea in joc pentru a crea rochii unice, cu finisaje inovative pentru ca orice mireasa sa se simta minunat si sa poata spune fara urma de indoiala ca a avut o nunta memorabila.Rochiile din colectia NavieBlue2020 au un aer romantic, feminin si, de ce nu, sexy si orice viitoare mireasa va avea o misiune dificila cand va trebui sa aleaga dintre atatea modele absolut superbe.Ai visat mereu la o rochie voluminoasa, care sa iti confere un aer regal?Preferi un model "suplu", diafan, care sa te faca sa pari si sa simti ca plutesti?Sau poate te-ai simti cel mai bine intr-o rochie tip sirena, care sa iti puna in valoare silueta.Un lucru e sigur: in orice rochie din colectia NaviBlue 2020 vei fi o mireasa cu un look de basm modern, care va atrage toate privirile invitatilor si mai ales pe ale mirelui.si-a inceput povestea in 2009 si a devenit rapid prima alegere a celor mai multe mirese. Aici, respectul fata de cliente si calitatea produselor au fost si vor ramane la cel mai inalt standard. Viitoarele mirese vin cu o idee in minte si, dupa discutii cu specialistii salonului, pleaca acasa cu rochia de mireasa exclusivista la care au visat, ajustata special pentru ele, precum si cu toate accesoriile de mireasa necesare. "Am fost multumita de felul in care am fost consiliata, comanda a fost respectata intocmai, ba chiar rochia mi-a venit mai devreme si doamna croitoreasa mi-a modificat perfect rochia, asa cum mi-am dorit! Nu am cuvinte sa multumesc", marturiseste o mireasa fericita care a apelat la salonul Bella Sposa.Consilierii sunt abili, primitori si isi dau tot interesul pentru ca viitoarele mirese sa se simta ca niste printese si sa isi gaseasca rochia mai mult ca perfecta pentru cea mai speciala zi din viata lor: "Recomand sa vitzitati Bella Sposa. Multumesc fetelor pentru ca m-am simtit minunat la ele in magazin. Am ales rochia foarte usor, pretul m-a incantat la fel de mult ca si rochia".Pe langa superbele rochii de miresa, la salonul Bella Sposa puteti gasi, in exclusivitate, si o gama variata de rochii de seara din colectiile Luna Novias by Rosa Clara, NaviBlue, Rara Avis, Eva Lendel. Tinutele de ocazie sunt potrivite atat pentru mame, soacre, nase, domnisoare de onoare, cat si pentru orice eveniment important in viata.