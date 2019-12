Rochii de mireasa cu personalitate, in tendintele anului 2020

Orice viitoare mireasa stie ca, dincolo de toate detaliile planificarii unei nunti, unul singur nu suporta compromisuri: rochia! Daca se apropie marele eveniment si inca nu stii de unde sa incepi cautarea, te salvam noi.Visezi deja cum vei arata mireasa, insa ti-e greu sa crezi ca vei gasi usor rochia PERFECTA, care sa fie pe gustul tau, sa te faca sa arati sublim, sa vina ca turnata si sa te faca sa-ti doresti ca nunta sa dureze ca-n basme, trei zile si trei nopti, pentru a te putea bucura de ea cat mai mult. Lamisiunea ta va fi cu siguranta mai usoara! Desi probabil iti va fi greu sa alegi dintre modelele deosebite, cu croieli perfecte si de o eleganta rara, cu siguranta aici vei gasi rochia aceea desprinsa parca dintr-o fantezie care iti ia rasuflarea.Avangarde Brides este unic importator si distribuitor in Romania al colectiilorsi cu siguranta aici gasesti rochia potrivita pentru orice gust si, foarte important, pentru orice buget. Te vor uimi eleganta, stralucirea si delicatetea, design-urile indraznete care chiar fac aceste rochii de neuitat, impresia naucitoare de lux degajata de materialele de calitate, de aplicatiile si broderiile delicate, de detaliile romantice, de dantelele fine si de trenele pur si simplu uluitoare ale rochiilor Mori Lee.Prea multe calitati ca sa iti imaginezi ca iti poti permite o asemenea rochie? Ei bine, Avangarde Brides ofera rochii de mireasa ieftine si totodata de o calitate superioara, preturile rochiilor fiind accesibile pentru toate buzunarele.Visezi la o nunta de basm si acum ai ocazia sa traiesti basmul cu rochiile Mori Lee, brandul nr. 1 de rochii de mireasa in Statele Unite ale Americii! Tot ce trebuie sa faci este sa alegi dintre modelele si stilurile diverse pe care ti le pun la dispozitie cei de la Avangarde Brides. Cum misiunea nu este deloc usoara cu atat de multe rochii de vis, va sta la dispozitie o echipa amabila si profesionista, care, cu entuziasm si rabdare, va va ajuta sa faceti cea mai buna alegere. Consilierii sunt la dispozitia ta pentru a te ajuta sa fii acea aparitie fenomenala care te va face sa traiesti basmul, nu doar sa il visezi.Vrei sa te simti ca o printesa intr-o rochie pretioasa si sa simti ca invitatii si mai ales mirele nu isi pot lua ochii de la tine? Vrei o rochie voluminoasa, dar totodata usoara, in care sa simti efectiv ca plutesti?Te visezi mai degraba intr-o rochie tip sirena, care sa iti puna in evidenta silueta? Ai visat mereu la o rochie cu o trena impunatoare si delicata, totodata?Consideri ca ai o silueta ceva mai problematica si te temi ca iti va fi greu sa gasesti o rochie de mireasa care sa te avantajeze? Iti spunem doar atat: milioane de mirese din intreaga lume au purtat rochiile Mori Lee, deci este imposibil sa nu gasesti si tu modelul perfect pentru tine. Inca din 2007 Avangarde Brides face miresele fericite si aduce in exclusivitate in Romania rochiile de mireasa ce au cucerit femei din toate colturile lumii. Colectiile Mori Lee Bridal includ o diversitate mare de modele cu materiale si accesorizari pretioase. Cu traditie de peste 50 de ani, brandul Mori Lee a devenit lider mondial in domeniul rochiilor de mireasa, fiind una din cele mai apreciate si vandute colectii de rochii, cu un portofoliu impresionant de premii de excelenta in domeniu.