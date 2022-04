Te mariti. Dar, stii aceste superstitii legate de rochia de mireasa?

Casatoria este inconjurata de credinte vechi si mai ales tinuta miresei trage multe dintre ele.Desi originea multor superstitii a fost stearsa odata cu trecerea timpului, adevarul este ca sensurile au depasit, unele devenind traditii incontestabile.Insă, ce mireasa se lasa vazuta de partener, in rochie de mireasa , inainte de ceremonie? Sau cine nu a purtat un inel de aur al bunicii sale care reprezinta ,,ceva imprumutat”? Daca va planificati nunta, nu ratati aceste superstitii legate de rochia de mireasa.Conform traditiei, mireasa trebuie sa faca ultima cusatura a rochiei, inainte de intrarea in biserica. De asemenea, superstitia include si punerea unui fir de par in acea ultima cusatura. Toate acestea simbolizeaza faptul ca vei avea parte de mult noroc.Superstitia consta in a nu avea perle pe suprafata rochiei de mireasa. Exista un mit ca perlele, ca si cochiliile, vin incarcate cu sare de mare si, prin urmare, pot aduce ghinion casatoriei. Pe de alta parte, perlele simbolizeaza lacrimile cristalizate, asa ca, daca esti superstitios, mai bine sa nu le porti.Acest obicei vine din cele mai vechi timpuri cand casatoriile au fost aranjate in scopuri economice sau sociale. Pentru ca omul sa nu se pocaiascasi, prin urmare, sa nu anuleze acordul, s-a folosit ca mirele si mireasa sa nu se vada unul pe altul pana cand nu au ajuns la altar. De-a lungul anilor, aceasta modalitate s-a schimbat si a fost asociata cu un semn de ghinion in casatorie daca barbatul a vazut cu rochia pusa anterior pe viitoarea sa sotie. Pe de alta parte, a fost considerat regretabil faptul ca mireasa s-a uitat in oglinda purtand intreaga tinuta inainte de ziua nuntii. Adica, rochie, pantofi si accesorii.Acest obicei dateaza din Israelul antic, unde miresele purtau o banda de sustinere albastra ca simbol al puritatii si fidelitatii. Astazi, credinta nu se limiteaza la par, dar isi pastreaza intelesul intact. Exista mirese care o poartain buchetul lor, bijuterii sau pantofi.Aceasta credinta are de-a face cu soarta primului proprietar care a fost transmis noului purtator. Daca vrei sa porti la ceremonie un colier sau o brosa pe care le-ai mostenit de la bunica ta, mai bine ai spera ca s-a bucurat de o casnicie fericita.Matasea este cea mai buna tesatura pentru rochie pentru a aduce noroc. Satinul este considerat ghinion si nu trebuie folosit. Este, de asemenea, o traditie care spune sanu porti o rochie cu motive. Motivele vitei si cele cu pasari sunt cele care atrag nefericirea. Rochia de mireasa nu trebuie sa fie rosie (daca te casatoresti in rosu, viata iti va provoca furie). De asemenea, daca se intampla un incident si ajunge sange pe rochie, va fi un semn rau.Ultima superstitie a acestui articol reprezinta cea mai folosita traditie, imbracarea unei rochii albe de mireasa, nu alte nuante. Se stie faptul ca albul simbolizeaza puritatea, insa, in cazul nuntii, inseamna viata frumoasa, plina de lumina.Superstitiile au fost si vor ramane folosite de mirese, pentru a pasi cu dreptul in noua viata, aceea de sotie. Dintre toate, cea in care mirele nu trebuie sa vada rochia, ramane populara si astazi, la fel ca si cea cu nuanta pe care mireasa o va alege pentru tinuta. Alb, ivoir, crem, sunt cele mai adoptate pentru rochia de mireasa. Aceste superstitii vin adesea insotite de traditia aruncarii buchetului, a voalului miresei pe care nasa il schimba cu o esarfa. Cert este ca tine de fiecare mireasa daca alege sa urmeze aceste lucruri sau nu.