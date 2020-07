Cum sa obtii un look de invidiat fara sa cheltui o avere

Doamnele si domnisoarele care vor sa arate foarte bine nu trebuie neaparat sa cheltuie o avere, pentru a avea o imagine impecabila! Este suficient sa tina cont de cateva trucuri practice si intresante, cu ajutorul carora pot fi gata extrem de repede pentru a pleca in oras, indiferent daca este vorba despre o iesire de zi sau de seara. Citind randurile ce urmeaza, reprezentantele sexului frumos pot afla cum sa evite sa scoata din buzunar sume importante pentru propria imagine, dar sa se simta si bine!Unul dintre cele mai importante aspecte care conteaza pentru femei este parul. Ele isi doresc fie mereu aranjate in acest sens si, in acelasi timp sa evite caldurile insuportabile din timpul verii, de exemplu. Indica teste ca doamnele si domnisoarele nu vor sa mearga la salon sa investeasca in produse de ingrijire foarte bune, pe care sa le foloseasca regulat. Incepand de la sampon, masca de par si balsam, toate sunt extrem de importante pentru podoaba capilara. Primul lucru care conteaza foarte mult este acela ca parul sa fie curat. Ulterior, el poate fi coafat lejer, cu ajutorul unei perii rotative sau poate fi ondulat cu ajutorul placii de par, in functie de cum se simt femeile cel mai bine.Pe lista trucurilor de care mai trebuie sa stie reprezentantele sexului frumos se numara si acela ca piesele vestimentare pe care le poarta nu trebuie neaparat sa fie foarte scumpe. Atata timp cat rochiile sunt potrivite din punct de vedere al marimii, au o forma frumoasa si sunt bine intretinute, ele pot fi imbracate fara probleme. Mai mult, doamnele si domnisoarele pot aduce un suflu nou tinutelor pe care le poarta atunci cand accesorizeaza imbracamintea cu stil. Colierele, cerceii, bratarile – toate acestea trebuie alese cu multa grija, astfel incat sa fie in concordanta cu rochiile alese!Cu putina imaginatie, reprezentantele sexului frumos pot transforma toate rochiile de ocazie in piese vestimentare pe care sa le introduca in tinutele zilnice. De exemplu, combinand rochitele cu maieuri sau tricouri si ghete sau adidasi, femeile vor reusi sa isi contureze un look tineresc si extravagant, care sa denote atat grija pentru propria persoana, cat si interes pentru moda. Daca odinioara, rochiile de ocazie se purtau doar la evenimente importante, asa cum sunt nuntile si botezurile, astazi lucruri s-au schimbat foarte mult, femeile dorindu-si sa le imbrace si in viata de zi cu zi! Ingrijirea tenului conteaza!Tenul este una dintre cele mai importante zone de care doamnele si domnisoarele trebuie sa se preocupe din punct de vedere fizic. Pentru a se bucura de un chip luminos si sanatos, ele isi pot face acasa masti faciale din ingrediente clasice. Portocalele, lamaile, castravetii si oula, ingrediente care se afla in frigiderul oricui sunt excelente pentru infrumusetarea tenului si pentru obtinerea unui nivel superior de sanatate!Nu in ultimul rand, doamnele si domnisoarele trebuie sa stie ca somnul nu costa, insa le poate impacta atunci cand vine vorba despre look-ul pe care il au. De ce? Atunci cand organismul este odihnit, totul devine mai usor, iar pielea devine mai frumoasa si mai atragatoare. Nimanui nu-i plac cearcanele, iar pentru a evita sa cumpere produse de acoperire a pungilor de sub ochi, reprezentantele sexului frumos trebuie sa isi faca o rutina cat mai stricta in privinta somnului!Luand in considerare toate sfaturile mentionate anterior, doamnele si domnisoarele vor arata impecabil intotdeauna si, in acelasi timp se vor bucura de o sanatate de fier!Sursa foto: Freepik.com