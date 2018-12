Cum sa-ti alegi tinutele pentru petrecerile de sarbatori: 5 idei deosebite

Sarbatorile de iarna se apropie, iar, odata cu ele, vin si invitatiile la petreceri. Din pacate, nu poti purta aceeasi rochie in diferite ocazii, iar acestea nu sunt putine: seara de Craciun cu familia, noaptea de Revelion cu prietenii, festivitatile de la locul de munca sau sarbatorirea unor zile de nume. Acest lucru inseamna ca va trebui sa iti adaptezi stilul in functie de context. In plus, cautarea poate fi destul de solicitanta, avand in vedere cat de aglomerata este oricum luna decembrie. Prin urmare, nu este simplu sa gasesti hainele potrivite.Mai mult decat in orice perioada a anului, ai nevoie sa adaugi cateva tinute noi in garderoba intr-un mod eficient. O solutie din ce in ce mai populara sunt magazinele online. Astfel, depui mai putin efort si petreci mai putin timp decat mergand de la un magazin la altul. In plus, online poti gasi mai usor magazine cu un numar mare de produse si beneficii atractive.Spre exemplu, la Poema gasesti multe modele de rochii de seara , de la rochii suficient de rafinate pentru cel mai elegant restaurant, la unele ideale pentru petrecerea de la locul de munca. Selectand marimea ta, vei putea gasi mai rapid o rochie potrivita, fara sa pierzi timpul cu haine care nu iti vin. Livrarea este rapida, fiind vorba de aproximativ 24-48 de ore. In plus, atunci cand faci o comanda de peste 200 de lei, primesti anumite beneficii. Nu doar ca transportul e gratuit, dar poti schimba un produs cu altul, fara sa platesti costuri suplimentare de transport.In plus, daca te gandesti sa oferi un cadou vestimentar in perioada sarbatorilor, cea mai buna optiune este un astfel de card cadou. Cu ajutorul acestuia, poti evita sa alegi o piesa de imbracaminte nepotrivita, ca stil, culoare sau marime. Prin urmare, poti rezolva doua sarcini dintr-o lovitura: atat achizitionarea tinutelor pentru petreceri, cat si a cadourilor.Iata cateva sugestii, ca sa iti alegi mai usor vestimentatia pentru petrecerile de sarbatori:Fie ca mergi la o petrecere in familie sau intre prieteni, cu siguranta vei face o impresie buna purtand o rochie din catifea. Din fericire, modelele sunt suficient de diverse incat sa gasesti una pe placul tau si potrivita stilului cerut de specificul petrecerii. Iata cateva sugestii de modele:- Rochie de catifea cu maneci ¾ si decolteu in V- Rochie de catifea cu maneca lunga si fusta in pliuri, peste genunchi- Rochie de catifea cu pliseuri si umerii goiAtmosfera de sarbatori iti permite sa te imbraci mai jucaus decat de obicei. Chiar daca preferi o vestimentatie simpla in restul anului, de Craciun si Revelion poti face cateva exceptii. Acum este momentul sa porti rochii cu volane, funde sau franjuri. Unele rochii folosesc volanele pentru a-ti scoate in evidenta silueta, astfel fiind mai flatante. Mai mult, nimic nu este mai festiv decat o rochie cu funda, fie ca e vorba de una rosie si discreta, sau de una supradimensionata, in culorile rochiei.Rochia parte peste parte a fost inventata de Diane von Furstenberg, iar principalul sau beneficiu este croiala foarte avantajoasa pentru silueta. Poti gasi acest model de rochie in multe stiluri, astfel incat ai putea sa optezi pentru o rochie petrecuta atat pentru o cina linistita, cat si pentru un Revelion distractiv.O optiune inedita pentru o petrecere la care doresti sa arati eleganta fara sa sacrifici confortul, poate fi o salopeta, potrivit Marie Claire . Aceasta este potrivita in special pentru petreceri la munca, in familie si petreceri informale cu prietenii, insa mai putin pentru noaptea de Revelion. Poti opta pentru modele cu umerii goi, cu decolteu in V, fara maneci sau cu maneci ¾ si nu numai.Rochitele cu paiete, sclipici sau aspect metalic sunt o optiune frecventa pentru noaptea de Revelion. O rochie argintie sau aurie are un aspect festiv si te scoate in evidenta, daca iti doresti sa fii observata. Evita sa porti multe accesorii, in caz contrar risti ca tinuta sa para aglomerata.