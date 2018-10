Vrei sa arati mai slaba in rochii de seara? Iata cateva trucuri utile

Daca te confrunti cu cateva kilograme in plus nu inseamna ca trebuie sa porti rochii de seara plictisitoare. Silueta perfecta nu exista, asa ca ar trebui sa inveti sa iti iubesti corpul si sa te bucuri de viata in toata frumusetea ei. Desigur, daca simti nevoia de un plus de incredere, exista nenumarate trucuri la care poti apela pentru a scoate in evidenta punctele forte si a ascunde defectele. Iata cateva sfaturi de care trebuie sa tii cont de fiecare data cand cumperiCu siguranta nu este prima data cand auzi ca negrul subtiaza. Modul in care ochii nostri detecteaza zonele mai proeminente ale unui corp este influentat in mare parte de lumini. De exemplu, putem vedea ca cineva are un abdomen proeminent pentru ca lumina subliniaza fiecare contur in parte. Acelasi lucru este valabil si in cazul ridurilor - le vedem mult mai usor in lumina puternica. Purtand rochii de seara negre sau in culori inchise nu vei mai permite luminilor sa puna in evidenta fiecare imperfectiune a corpului.Cine a spus ca trebuie sa porti rochii de seara supradimensionate daca ai pus cateva kilograme in plus? Costumele pentru remodelarea corpului sunt exact ceea ce ai nevoie pentru a contura o silueta de sirena. Acestea ascund cu succes colaceii, coapsele groase si aripioarele, precum si soldurile voluptoase. Este o investitie foarte buna, care iti va oferi un plus de incredere in tine si toata atentia celor din jurul tau.Daca rochiile de seara pe care le alegi iti permit sa porti accesorii statement, atunci profita de acest avantaj. Acestea vor distrage atentia de la zonele corpului pe care nu vrei sa le scoti in evidenta. Poti sa alegi bijuterii masive, gulere de blana sau accesorii de cap care sa iti puna chipul in evidenta.Ca regula generala, evita intotdeauna rochiile de seara cu dungi orizontale, indiferent de grosimea lor. In schimb, dungile verticale te vor ajuta sa pari mai slaba. Totodata, daca iti plac imprimeurile, poti sa optezi cu incredere pentru printurile marunte, precum buline, animal print etc.In ceea ce priveste croiurile care iti pun silueta in valoare, alege rochii de seara cu croiul in „A”, conice, de tip sirena sau vaporoase. Mizeaza pe decolteuri adanci si ai intotdeauna grija sa iti ascunzi bratele in cazul in care acestea sunt ceva mai groase. Pe de alta parte, daca ai bratele subtiri, nu evita sa le pui in valoare purtand rochii cu bretele spaghetti sau corset. O gama extrem de variata de modele regasesti in catalogul online Bogas.ro Ultimul, dar nu cel din urma, aspect de care trebuie sa tii cont atunci cand porti rochii de seara este sa iti controlezi pozitia corpului. Stai intotdeauna dreapta pentru ca acest mic detaliu iti va contura intotdeauna o silueta mai armonioasa si o alta prestanta. Iubeste-te pe tine insati si nu lasa cateva kilograme in plus sa iti strice starea de spirit.