Cum alegi rochiile perfecte de vara pentru fiecare eveniment

Chiar daca inca ne mai confruntam cu restrictii si reguli sanitare precise, impuse in contextul epidemiei de COVID-19, nu inseamna ca nu ne putem petrece o vara frumoasa. O mare parte din ceea ce inseamna sa ne bucuram de vara este constituita din iesiri cu familia si prietenii, evenimente speciale sau vacante.Daca nu stii cum sa iti alegi rochiile potrivite pentru toate aceste evenimente, iti oferim cateva ponturi care iti vor face mai usoara aceasta alegere. Asadar, iata de ce trebuie sa tii cont in tinutele tale de vara.Vara, in general, dar mai ales in zilele caniculare, este indicat sa optezi pentru fibre naturale, precum bumbacul, inul sau matasea, care lasa pielea sa respire. Fibrele sintetice nu vor face altceva decat sa iti sporeasca senzatia de caldura si sa te faca sa transpiri mai mult, ca sa nu mai discutam despre mirosurile neplacute. Fie ca este vorba de haine de birou sau cele pe care le porti cand iesi in oras, alege materiale naturale, in culori deschise, fluide si croieli lejere.Pentru astfel de iesiri cu familia sau prietenii, o rochie-camasa sau una simpla, fluida, cu bretele este o alegere foarte buna. Alegedin materiale naturale, nepretentioase, care sa iti permita sa te misti confortabil si sa te simti comoda. Daca vrei sa fii sic, alege imprimeuri florale sau materiale in carouri. Asorteaza o pereche de tenisi din panza si o palarie de soare si ai obtinut look-ul perfect.Nu vor fi foarte multe in vara asta, dar daca alegi sa participi la un astfel de eveniment, opteaza pentru o rochie boho-chic din dantela sau cu imprimeuri florale, cu o croiala care sa iti permita sa dansezi. Pentru un look eclectic, nu ezita sa asortezi astfel de rochii cu bocanci.Daca vrei sa scapi de caldura din jungla de beton, nimic nu se compara cu o escapada la malul marii. Nu uita sa iti pui in bagaj rochii subtiri din in sau din bumbac, cu bretele, in culori vesele, usor de purtat si la plaja, peste costumul de baie, dar si la o terasa.Pentru o nunta de vara sau un cocktail la care vrei sa fii si eleganta, si comoda, opteaza pentru rochii fluide din matase. Chiar daca alegi rochii cu o croiala simpla, materialul pretios le va scoate cu siguranta din anonimat. Adauga un colier impresionant sau o pereche de sandale-bijuterie si vei obtine o tinuta perfecta, rafinata si comoda in acelasi timp. In cazul evenimentelor formale, fii atenta la ce scrie pe invitatie, unde poate fi indicat codul vestimentar. In functie de eveniment, este posibil sa nu fie considerat elegant sa porti rochii prea decoltate sau cu bretele. De asemenea, atentie la incaltaminte. In cazul evenimentelor de tip garden party, este indicat sa eviti sandalele sau pantofii cu toc, in favoarea celor cu talpa ortopedica sau cu toc gros si patrat.Daca trebuie sa mergi la serviciu si apoi la o petrecere mai sofisticata, opteaza pentru o rochie maxi. Poate fi una simpla, uni sau dintr-un material cu un imprimeu spectaculos, cu influente tropicale, foarte in voga in acest sezon. La birou o poti purta cu o pereche de balerini sau sandale plate. Transfomarea unei astfel de rochii din una de zi intr-una de seara se face prin accesorii. Adauga o curea metalica, niste cercei tip candelabru si o pereche de sandale cu toc si tinuta ta de seara este gata!Sursa foto: Unsplash.com