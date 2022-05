Lasa-ti imaginatia sa zburde atunci cand alegi modelele potrivite de rochii de vara!

Vara este anotimpul in care rochiile sunt reginele garderobei. Soarele te invita jucaus sa lasi pantalonii sa se odihneasca si sa iei la dans pe portativul vietii rochiile vaporoase. Modelele dedicate acestui sezon vin cu o gama foarte bogata de propuneri artistice, culorile si imprimeurile unor rochii de vara fiind absolut irezistibile.Astepti cu nerabdare vacanta la mare? Visezi deja la plimbarile de pe plaja, dar nu stii inca ce rochii sa iei cu tine? Modelele din colectia pentru plaja te vor inspira in alegerile tale. Ce ai zice de o rochie lunga, cu bretele si buzunare, intr-o nuanta superba de violet, imprimata cu model floral? Ar putea fi optiunea perfecta pentru vara aceasta?Acest model spectaculos din colectia de, imprimat digital, va reprezenta pata de culoare a intregii garderobe. Croiala lejera, decolteul rotund si bretelele late vor face sa te simti comod la fiecare purtare. Rochita are buzunare si este realizata dintr-un material fluid si fin care te va incanta prin felul in care se misca atunci cand mergi, dansezi sau pur si simplu te bucuri de anotimpul insorit.Un alt model absolut demential pentru vara este cel imprimat cu elemente paun. Din gama casual, aceasta rochie lunga de vara, cu buzunare, va face senzatie oriunde o vei purta. Prezenta ta nu va trece neobservata, atragand toate privirile celor din jur. Poate fi considerata o rochie cu efect "wow", oriunde ai imbraca-o. Contrastele moderne, cu tenta romantica, intre culorile tesaturii si elementele grafice imprimate alcatuiesc un spectacol vizual peste care nu poti trece fara sa il admiri.Imbraca rochii de vara lungi, scurte, elegante, de plaja sau vaporoase de la dames.ro si vei transforma sezonul estival intr-o continua vacanta. Stilurile abordate sunt foarte variate, de la dimensiuni si pana la forma decolteului. Indiferent de silueta ta, te vei putea bucura de modelul cel mai avantajos pentru a-ti evidentia calitatile. Vei fi, fara nicio indoiala, o "muza inspiratoare", la fel ca Veronica Micle, cea careia romanticul Eminescu i-a dedicat versurile ce contin cuvintele de mai sus.Vara inseamna poezie! Serotonina e in extaz, gadilata de razele petrecarete ale soarelui si intreaga natura pare sa intre in hora veseliei din care nu poti lipsi. Cu cele mai in trend rochii de vara ii vei inspira pana si pe artistii amortiti sa isi astearna din nou creatiile uluitoare. In simfonia culorilor, rochiile scriu arii celebre. Roz, turcoaz, verde, vernil, lila, mov, auriu, galben, portocaliu, corai, bleu, albastru sau ocru sunt doar cateva dintre nuantele care evidentiaza imprimeurile florale, geometrice, animal print sau abstracte.Ti-ar placea o rochie de vara lejera, usor cambrata pe talie, cu bretele late si decolteu rotund, in nuante de turcoaz, bleu, bleumarin si imprimeu discret cu floarea soarelui, superb pozitionat pe material? Modelul este unul de exceptie, designerii depasind orice asteptari. Buzunarele contribuie la confortul si stilul practic al rochiei. Incearca acest model si vei fi fericita de alegerea facuta! Rochiile casual scurte, albe, cu imprimeu cu fluturi diafani, croiala lejera clos si guler barcuta sunt foarte indragite. Acestea avantajeaza prin croiala lor orice tip de silueta, tocmai de aceea se bucura de un mare succes.Tu in ce rochii de vara te vezi imbracata in acest sezon?