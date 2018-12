Rochia din dantela, perfecta pentru seara de Revelion

Rochia din dantela, un stil de actualitate

Incep cautarile pentru tinuta perfecta in cadrul petrecerii de final de an. Ca de fiecare data, sunt luate in vizor tematica petrecerii, daca exista, locatia si silueta. Anii trec, te maturizezi, trendurile se schimba si pare ca altele sunt preferintele si alegerile. Insa unele raman optiuni clasice, pe principiul, iar din aceasta serie fac parte si rochiile din dantela.O astfel de tinuta nu te convinge sa o alegi, ci pur si simplu te cucereste dintr-o privire. Efectul este al dantelei, un material elegant, un simbol al rafinamentului care se pare ca nu isi pierde acest statut, in ciuda multor trenduri ce se etaleaza anual. Are romantism, are clasa, este versatila si cu textura sa poate crea impresia unei tinute sofisticate. In plus, poate fi purtata de orice femeie, cu orice tip de silueta. Cert este ca incanta vizual si ai deci toate motivele sa iti doresti o astfel de rochie.Daca te gandesti ce ar fi potrivit sa porti intr-un context special precum petrecerea de Revelion trebuie sa stii ca atunci cand vine vorba denu ai cum sa dai gres. Acestea nu si-au pierdut din farmec si sunt mereu de actualitate, se reinventeaza si sunt o aparitie placuta.Pentru gusturi sofisticate un magazin de profil,, propune culoare, note diverse cu care sa cuceresti cand iti faci aparitia. Uita de negru, prea sobru si simplu pentru o petrecere precum cea de trecere dintre ani. Se poarta lila, tonuri de verde, mov sau albastru. In orice varianta ti-ai dori-o dantela are un farmec al sau, iar partea de cromatica nu face altceva decat sa amplifice acest efect.Din punct de vedere al croiului sunt referate rochiile de lungime medie si scurte, intrucat cele lungi sunt mai pretentioase si se asociaza mai degraba cu intalniri fastuoase, petreceri ce au loc in ball room, ceea ce mai rar este cazul. Pana la urma este vorba de o petrecere eleganta, dar presarata cu distractie si astfel ai nevoie si sa te simti bine, sa poti face miscari ample.In cadrul aceluiasi magazin Dyfashion, rochiile elegante, de ocazie, din dantela sunt variate si cu lungimi de asemenea. Au un aer tineresc in mod deosebit cele scurte, iar daca scopul tau este de a evidentia si notele feminine, atunci merita sa mergi pe un astfel de plan.Dantela are poate riscul de a te face sa fii prea serioasa, la acest efect contribuind fara doar si poate croiul si alte elemente de design. Asadar alege cu atentie ce vei purta in acea seara. O recomandare este rochia ce combina cu succes dantela cu tulle-ul delicat, avand si insertii florale, dar si buline.In note mai simple, insa totodata moderne, vine rochia cu asimetrie la lungime sau cea scurta, mulata, compusa din fusta cu animal print si dantela doar pentru partea superioara. Iar daca ai gusturi clasice, atunci o rochie de tip baby doll iti va fi pe plac. In marea seara alege sa stralucesti, dar si sa te simti bine - o rochie din dantela va deservi fara probleme acestui scop.