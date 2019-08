Rochii iconice pentru evenimente cu stil

Toate o ştim pe Carrie Bradshaw dinşi ne-o amintim mai ales pentru stilul iconic şi rochiile superbe pe care le purta la cocktailuri şi party-urile la care se reunea crema societăţii. Stilul lui Carrie a fost compus întotdeauna din ținute surprinzătoare indiferent de ocazie.Nu foarte multe dintre noi avem ocazia să participăm la asemenea evenimente glam, însă cu siguranţă orice femeie are nevoie la un moment dat de o rochie fabuloasă pentru o nuntă stilată, un botez sau orice alt eveniment important din viaţă. Iar aleasă corect, rochia te poate transforma în vedeta serii.Pentru a evita stresul cumpărăturilor din magazine, poţi oricând să cumperi, iar cum piaţa din online este foarte ofertantă, nu încape îndoială că vei găsi ceva pe gustul tău.îţi pune la dispoziţie cele mai frumoase rochii pentru evenimente sofisticate.Rochia aleasă trebuie să fie confecţionată dintr-un material vaporos, fin şi elegant. Poţi miza pe mătase naturală, dantelă, șifon, tulle, organza, tafta sau broderii lucrate manual. O rochie scurtă în stil babydoll cu straturi din organza şi tafta într-o nuanţă de alb fildeş, cu flori albastre brodate poate fi o alegere foarte feminină, parcă desprinsă din basme.Dacă nu te avantajează rochiile scurte, poţi miza cu încredere pe o rochie lungă diafană din tulle, cu paiete în partea de sus. Rozul pal este nuanţa ideală pentru un look ultra-feminin de o prospeţime romantică. Pentru o apariţie excentrică poţi alege nuanţe precum: roşu sângeriu sau albastru electric. Lavei găsi o mulţime de rochii de ocazie sau pentru petreceri fastuoase, încât cu greu te vei putea decide la un singur model.Rochia neagră este genul de rochie cu care nu vei da greş niciodată. Dimpotrivă! Se reinventează de la un an la altul. Pentru o ţinută sexy, optează pentru o rochie lungă cu crăpătura pe picior. Pentru un look senzual rochia neagră cu spatele gol este ideală, iar pentru un look clasic o rochie neagră conică, până la genunchi este alegerea perfectă....spunea Carrie, cunoscută şi pentru colecţia imensă de pantofi.Pantofii sunt deosebit de importanţi pentru a scoate ţinuta în evidenţă. Regula de bază: când rochia este simplă, alege modele extravagante de pantofi, cu diverse aplicaţii, însă dacă rochia este mai încărcată, nişte pantofi nude sunt ideali.Nu ştii care este cel mai potrivit model de încălţăminte pentru ţinutele rafinate? Ei bine, pantofii stiletto şi sandalele în stil minimalist reprezintă cea mai bună alegere. Alege acele modele de pantofi cu personalitate, care vor da farmec oricarei ținute și care îți vor face prietenele sa murmure admirativ.