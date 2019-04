Trenduri ce marcheaza alegerea rochiilor

Culori postelate si tonuri calde

Rochiile scurte

Rochii asimetrice

Rochia neagra - oricand o alegere buna

Cu fiecare sezon gasim noi modele de rochii expuse in magazine. Atat de multe optiuni si totusi atat de putine probabil sa fie puse in practica. Alegerea rochiilor, mai ales cele care sunt menite a fi purtate la evenimente, inseamna atentie la trenduri, adaptare in functie de ce iti place si ce ti se potriveste, un buget regandit astfel incat sa nu ratezi sansa de a cumpara cand in final ai ales tot ce trebuie.Pentru ca de cele mai multe ori ne dorim de fapt ce vedem la manechine, pe marile podiumuri, primul reper despre alegerea uneiva fi legat de trend alerts. Iata cateva dintre acestea:Pentru evenimentele de zi in mod special culorile calde sunt potrivite. Poate fi rozul pal, lila, roz pudra, azur sau corai, oricare dintre acestea si nu numai, fac senzatie. Culorile stralucitoare, auriu, argintiu sunt mai sofisticate dar deloc alegeri gresite.Pentru ca adaptarea este de fapt cheia, rochia aleasa poate fi accesorizata in functie de tipul de eveniment cu perle, paiete, pene, broderii sau alte aplicatii. In paleta cromatica ce se afla in tendinte se includ de asemenea contrastele, alb si negru fiind deja o optiune clasica. Poti conta pe alb-bej, verde smarald si galben, gri cu bej, printre altele. Astfel de combinatii pot crea si diverse iluzii optice asadar pune accent pe acestea si imbina-le avantajos pentru imaginea ta.De asemenea, in tendinte sunt si rochiile scurte, sexy. Vei gasi astfel de optiuni spre exemplu in cadrul magazinului online. Rasfata-te cu optiuni fel de fel si nu uita ca ai transport si retur gratuit la toate comenzile. Asta iti da posibilitatea sa alegi cu incredere si sa ai un backup in cazul in care simti ca nu este rochia 100% potrivita tie.Rochiile scurte poate ca de fapt nici nu au avut o intrerupere pe scena trendurilor, dar acum mai mult ca oricand sunt puse in lumina reflectoarelor. Mai ales pentru evenimente de zi, fii sigura ca vei cuceri cu o astfel de aparitie. Sa o alegi este usor, dar sa o porti iti trebuie ceva mai multa incredere in tine. Tine cont ca o rochie scurta scoate in evidenta silueta delicata si picioarele frumoase.Un alt trend vizeaza rochiile asimetrice. Cu un look nonconformist, rochiile asimetrice sunt inedite tocmai prin faptul ca sunt altfel si usor surprinzatoare si mai putin conventionale in tipar. Cu originalitatea stilului de partea ta, rochia aleasa de acest gen poate avea lungimi diferite si se preteaza a fi potrivita de zi sau de seara de ce nu.Pe cat de eleganta ti-o doresti, poti alege tipare mai sofisticate si materiale fine - o textura lucioasa precum este stilul Brie din colectia DyFashion este poate una dintre cele mai savuroase aparitii pentru ca imbina cu succes idei diverse, o rochie petrecuta, asimetrica, cu volane.spune o vorba si se pare ca rochia neagra este conceptul care defineste cel mai bine aceasta idee. Rochia neagra este deja un etalon etern pentru eleganta feminina. Stii sigur ca nu dai gres cu asa ceva. Totusi trebuie sa iti asiguri si un element de noutate si de modernism, asadar opteaza pentru un croi interesant, detalii elegante de asemenea.DyFashion propune accesorizari cu pene, paiete, combinatii cu voal, volume si asimetrii. Pur si simplu nu trebuie sa mergi pe simplu si pe ideea ca negrul este suficient. Materialele sunt variate si in functie de ocazia pentru care te pregatesti sa alegi o rochie vei adapta cerintele tale. Cele casual pot fi chiar si din bumbac, vascoza, dar cele elegante cer materiale fine.Un alt trend popular este al rochiilor din tule si dantela. Sunt materiale versatile care ofera atat de multe optiuni privind creatiile. Materialele transparente pot fi o alternativa, mai ales daca intentia este de a purta o rochie sexy, mai indrazneata.De indata ce ai gasit ce ti se potriveste, fii sigura ca nu trebuie mai astepti. Rochia ideala este si cea in care te simti bine, deci concluzia o ai abia dupa ce ai incercat si probat tiparul dorit.