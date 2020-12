Rucsacul, intre utilitate si sanatate

Rucsacul a devenit de-a lungul timpului unul dintre accesoriile preferate ale doamnelor si domnisoarelor. Este usor, simplu si perfect pentru utilizarea lui de zi cu zi si, in principiu, merge purtat atat la o pereche de blugi, cat si la un deux-piece.Fiind mult mai incapator decat clasicele genti, acesta a urcat rapid in preferintele tuturor, iar cartile, laptopul, echipamentul de fitness si jucariile copilului si-au gasit locul rapid.Devenind atat de popular, marile companii din industria fashion au inceput sa creeze modele diferite, de la rucsac dama piele cu broderii, catarame pana la rucsacuri din material textil, dar care au incorporate panouri solare si alte accesorii din domeniul tehnologiei. Totodata, gama de culori in care sunt disponibile acestea este uriasa, la fel ca si designul adoptat, fiind foarte clar ca o femeie nu va avea probleme sa gaseasca unul potrivit stilului ei.De asemenea, acest obiect vestimentar vine cu o serie de beneficii pentru cei care il poarta, de la organizare pana la un confort suplimentar, unul dintre marile avantaje fiind acela ca iti da posibilitatea sa ai mereu mainile libere.Un rucsac de calitate va avea suficient spatiu pentru a transporta elementele importante de zi cu zi si va avea, desigur, multe buzunare, astfel incat sa iti fie usor sa-ti organizezi toate lucrurile. Este foarte important, atunci cand achizitionezi o astfel de geanta, sa observi cate compartimente are, cele mai importante fiind cele pentru laptop si telefon. Multe astfel de rucsacuri au un design ce iti permite accesul facil la laptop, fara a expune restul obiectelor personale in public. De asemenea, ar fi de preferat sa aiba un spatiu special pentru cheile de la casa sau masina si unul pentru a putea depozita caserola cu mancarea pentru pranz si fructele.Totodata, spatele tau va fi extrem de multumit daca vei alege un rucsac, transportul cartilor, al tabletei si al altor elemente esentiale devenind mult mai confortabil. Astfel, vei evita durerile de spate sau de umar. Indiferent de greutatea pe care o porti in spate, aceasta va fi distribuita uniform, deci iti va fi mult mai usor si sigur. Un alt plus este ca mainile tale vor fi libere, asadar iti vei putea savura cafeaua in drum spre birou.Chiar daca imaginea generala despre rucsacuri este una sport, majoritatea companiilor din industria fashion si-au dedicat resurse pentru a realiza modele extrem de elegante, cu linii fine si care sa satisfaca toate gusturile doamnelor si domnisoarelor. Sunt disponibile in diferite culori si forme, dimensiuni si utilitate, unele dintre ele fiind impermeabile, unele din piele sau chiar un mix intre mai multe materiale. Nu au fost uitate nici variantele clasice, care se potrivesc de minune unor tinute mai elegante.Fiind modern, un astfel de rucsac este ideal si pentru o proaspata mama ce vrea sa tina pasul cu moda, dar care are nevoie de spatiu pentru a putea duce lucrurile necesare celui mic, precum pampersi si servetele umede, sticle cu apa, haine de schimb, jucarii, toate acestea fiind completate si de alte obiecte care ii sunt extrem de necesare, precum portofel, telefon, chei si dezinfectant.Mai mult, articolele fragile vor fi mult mai protejate intr-un rucsac decat intr-o geanta de umar, majoritatea acestor obiecte vestimentare avand o captuseala mai groasa decat cea a posetelor clasice. Mai in siguranta vor fi, de asemenea, portofelul tau si banii, acest lucru datorandu-se buzunarelor cu fermoare si compartimentelor din interior. Un alt aspect care trebuie mentionat este tehnologia tot mai frecventa in randul rucsacurilor, unele fiind acum dotate cu porturi USB sau cu sistem antifurt.In concluzie, rucsacurile sunt adaptabile si sunt excelente pentru serviciu sau calatorii. In functie de stilul tau de viata, vei avea nevoie de diferite astfel de obiecte in viata ta, mai mici pentru birou, mai mari pentru perioade mai lungi de calatorie sau iesirile de la sfarsitul de saptamana. Dupa ce il vei purta pentru cateva zile, vei vedea ca un rucsac iti va face viata mai usoara, lasandu-ti mainile libere.Sursa foto: Shutterstock