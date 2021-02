Ce tip de sandale purtam in primavara lui 2021?

Schimbările din tendințe sunt ușor de observat, chiar și în industria de încălțăminte. Dacă în cazul hainelor, moda e mult mai vizibilă și tendințele se prefigurează destul de devreme, în materie de încălțăminte lucrurile nu stau tocmai la fel. Deși colecțiile de încălțăminte se lansează alături de cele de haine, acestea din urmă au parte de mai multă reclamă și beneficiază de o mai mare expunere în fața publicului.Tendințele din modă diferă de la an la an. Sunt anunțate în Săptămâna Modei din luna februarie, atunci când au loc defilări de modă în marile capitale ale lumii.Schimbările din tendințe sunt ușor de observat, chiar și în industria de încălțăminte. Dacă în cazul hainelor, moda e mult mai vizibilă și tendințele se prefigurează destul de devreme, în materie de încălțăminte lucrurile nu stau tocmai la fel. Deși colecțiile de încălțăminte se lansează alături de cele de haine, acestea din urmă au parte de mai multă reclamă și beneficiază de o mai mare expunere în fața publicului.Înainte să vorbim despre ce tipuri de sandale dama vom regăsi în tendințele din sezonul acesta, hai mai întâi să discutăm puțin despre culori.Anul acesta, accentul se pune foarte mult pe natură și pe refacerea legăturii dintre om și aceasta. Astfel, culorile care se poarta în 2021 în materie de modă și încălțăminte sunt cele foarte apropiate de cele naturale.Așadar, fără doar și poate, sezonul acesta Verdele Oliv e popular în tendințe. E un derivat al verdelui, care are exact acea nuanță a măslinelor din copac, așa cum se regăsesc acestea în natură.O altă culoare din tendințe este Albastrul Franțuzesc, un albastru asemănător cu culoarea cerului în zilele senine de primăvara. E o culoare nobilă, ce se potrivește de minune ținutelor office.Din nou la modă este și Galbenul deschis - acela ce seamănă cu soarele de dimineața într-o zi de vară.Mai departe, culoarea Verde Mentă e și ea populară, inclusiv nuanța ei mai deschisă cunoscută și ca Verde Cenușă (Green Ash).Urmează apoi o serie de culori inspirate din flori, precum “Ametist Orhidee”, Roz Zmeura - “Zmeuriu”, dar și Corai.Pentru vara lui 2021, se pune accent pe culorile foarte discrete, precum gri, culoarea deșertului, crem și verde-crem, dar și culoarea cernelii (albastru foarte închis).Acum că ai aflat care vor fi cele mai purtate culori din an, e momentul să aflii și ce tip de încălțăminte vă domina în sezonul călduros: vorbim de clasicele sandale, de data asta fără tocuri înalte și exagerate. În 2021 accentul cade pe comoditate, mai mult decât orice. De aceea, în prim plan vom avea sandale cu toc mic (cu cât e mai mic tocul, cu atât mai bine) și sandale cu platforma ortopedică.Mai jos iți vom vorbi mai în detaliu despre sandalele care fac furori în sezonul Primăvară-Vară 2021!Dacă sezonul acesta ți-ai propus ți-ai propus să impresionezi cu sandalele pe care le porți, atunci trebuie neapărat să știi că cele cu toc mic te vor ajuta cu siguranță să îți îndeplinești obiectivul.Totodată, dacă nu ești o mare împătimită a sandalelor cu toc, poți opta la fel de bine și pentru modele cu talpa joasa, cât mai comode. Efectul vă fi negreșit același: vei fi în tendințe!Sezonul acesta, sunt la mare căutare sandalele accesorizate cu panglici, șnururi, șireturi, elemente metalizate, cristale. Aceste accesorii le oferă sandalelor stil și personalitate, și totodată te ajuta la rândul lor și pe tine să-ți exprimi personalitatea după bunul plac.Tendințele din acest an ne inspiră curaj, deoarece sunt promovate stiluri nonconformiste, mai puțin obișnuite.Combinând o pereche de sandale accesorizate la ținute simple, vei obține un outfit perfect și ieșit din comun, care te va scoate și pe tine la lumina!Dacă am discutat mai sus despre culori în general, trebuie să vorbim puțin și despre culorile sandalelor. An de an, cele negre și nude par nelipsite din tendințe. Sunt simple, delicate, versatile și comode, iar pe OneFashionRoom le poți achiziționa la prețuri accesibile.Anul acesta mergi la sigur cu o pereche de sandale nude sau negre. Cu toate astea, optează cu încredere și pentru nuanțe metalizate sau culori curajoase, ca verde, alb sau albastru electric.Spre final, nu vrem decât să-ți recomandăm să încerci și modele de sandale mai îndrăznețe. Așadar, poți achiziționa o pereche de sandale accesorizate, sau cu imprimeu din piele de șarpe sau animal print.Răsfoiește catalogul nostru și achiziționează-ți modelul preferat de sandale!