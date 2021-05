Sandale dama pentru inceputul acestei veri

După atâtea luni reci în sfârșit a venit vremea să-ți reîmprospătezi garderoba cupe care trebuie să le ai la începutul acestei veri.S-ar părea că evenimentele care s-au amânat pe acest an se vor putea ține începând cu 1 iunie. O veste foarte bună pentru toate pasionatele de fashion.Pentru a te bucura o întreagă zi de vară în confort maxim te-ar ajuta să-ți achiziționezi o pereche de. Este adevărat sunt destul de multe modele din care poți alege, așa că vom încerca să te ajutăm cu sfaturi.Unei ținute atrăgătoare poți alege un model ce are curelușele subțiri. Dacă vrei să fie piciorul mai puțin vizibil există papuci eleganți din piele naturală cu toc subțire. Acestea îți vor elibera gleznele de curelușe și vei avea un plus de confort.Dacă ești în căutarea unei perechi extravagante de sandale damă trebuie neapărat să încerci un model cu toc parțial sau complet transparent. Cele pe culoarea neagră cu toc fumuriu le vei putea asorta extrem de ușor unei ținute elegante din garderoba ta.De asemenea, tot pentru un look care iese din tipare, merită văzute modelele din piele cu efect special. Acestea sunt prezente în foarte multe variațiuni. Cu efecte ce imită pielea de șarpe sau de crocodil in diverse culori sunt câteva ce imită texturile diferitelor materiale.Pentru pasionatele de tocuri foarte înalte recomandăm sandale damă cu platformă în zona degetelor. Această platforma îți va permite să porți tocuri de chiar 12 cm înalțime fără emoții.În cazul în care dorești totuși să porți ceva foarte elegant fără toc atunci trebuie neapărat să încerci papucii din piele naturală matlasată.Acestea ar fi o variantă super elegantă și comodă în același timp. Cusăturile care formează romburi ce ies în relief sunt luxoase din punct de vedere vizual. Le vei putea purta la orice eveniment cu dress code elegant.Sperăm că toate sfaturile noastre te vor ajuta sa-ți găsești perechea de sandale perfectă adaptată nevoilor tale!