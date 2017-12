10 lucruri la care trebuie sa renunti, ca sa devii intr-adevar, o femeie stilata

Poti sa ai stil si fara sa ai statutul lor social, daca vei pune in practica reguli simple de vestimentatie si de conduita:Incaltamintea este ca o carte de vizita pentru noi. Cand ai stil, nu iesi niciodata din casa fara ca pantofii tai sa arate impecabil.O femeie cu stil nu va purta niciodata haine doar pentru ca sunt la moda, insa nu o avantajeaza. Ea va aleg eintotdeauna obicte evstimentare care se potrivesc siluetei ei.Nu trebuie sa cheltui o avere pe genti de designer, dar nici nu opta pentru copii ale acestora. Pentru ca un fake este un fake si se vede acest lucru, ceea ce iti va lua toata eleganta. Cel mai bine este s optezi pentru o geanta din piele, la un pret pe care ti-l permiti.Postura impecabilaEleganta tine cont si de postura. Asa ca nu isi au loc pozitiile in cre stai cocosata. Iti poti corecta postura cu ajutorul exercitiilor fizice.O femeie care se remrca prin eleganta nu este niciodata nepoliticoasa si nu isi barfeste colegele sau prietenele. Se adreseaza la fel tuturor, nu tine cont de pozitia sociala.Este foarte important sa ai grija la tonul vocii tale. Nu razi zgomotos si nu vorbesti tare cand altii lucreaza si nici sa ridici tonul in public, la nimeni.In zilele noastre, totul se desfasoara pe repede inainte. Insa, ca sa ramai o lady, nu manca pe strada, iar cand esti la restaurant, foloseste de fiecare data tacamurile. De asemenea, nu sufli niciodata in supa, ci o racesti amestecand cu lingura.Eleganta inseamna si discretie, de aceea nu trebuie sa fii ca o carte deschisa si sa povestesti totul despre tine, mai ales unor persoane pe care abia le-ai cunoscut.Ai grija ca parul tau sa fie intotdeauna aranjat. Indiferent daca alegi o coada de cal sau parul lasat pe spate, trebuie sa arate impecabil.O lady stie ca nu trebuie sa intarzii, iar daca acest lucru se intampla, nu intarzia mai mult de 15 minute.