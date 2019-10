10 lucruri pe care fiecare femeie ar trebui sa le aiba in poseta

Afla care sunt acestea si adauga in caseta de comentarii ce crezi ca ca s-ar mai putea adauga.Putin ruj pe buze reuseste sa te scoata si din cele mai negre ganduri. Asadar, nu uita sa-ti pui in poseta rujul preferat. Cand nu ai timp sa te machiezi, un pic de ruj va da un alt contur fetei si un look glamour.Poate nu functioneaza bancomatul sau POS-ul si atunci vei avea nevoie de cash. E frustrant sa vrei o cafea si sa nu ai cu ce o plati, nu? Pastreaza la tine tot timpul cel putin 20 de lei cash.Nu e femeie care sa nu fi fost pacalita cel putin o data in viata de ciclul menstrual. Asa ca, fii pregatita in orice moment pentru “ mama natura”.Chiar daca n-ai bebelusi sau copii mici, niciodata nu stii cand ai nevoie de un servetel umed. In plus, servetelele umede pentru bebelusi contin mai putine substante chimice decat cele obisnuite.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.