5 idei de tinute perfecte pentru vara

Cu alte cuvinte, tinute atat de cool incat le vei purta si in zilele cand mergi la birou, dar si in weekend! Vara este un moment bun pentru o evaluare a garderobei. In ultimii cativa ani, lansarile de moda reflecta starea lumii si tranzitia de la tinutele de acasa sau cele de relaxare la cele de birou. Acum, noile colectii din fibre naturale, cum ar fi inul si lyocellul cuceresc piata. Pe langa faptul ca sunt mai ecologice, acele materiale permit o anumita lejeritate de care avem nevoie atunci cand temperaturile devin greu de suportat.Citeste mai departe pentru putina inspiratie in garderoba ta de vara si in special pentru tinutele de care ai nevoie pentru zilele petrecute la birou!Note de stil: Probabil ai vazut ca 2022 este anul vestelor, care sunt perfecte pentru suprapuneri relaxate de inceput de vara. Vesta a devenit o piesa celebrata in acest an. Pentru birou, pantalonii cu pense arata grozav cu o camasa din bumbac sau in dedesubt. Iar in weekend, aceeasi pereche de pantaloni va arata minunat impreuna cu vesta din acelasi material si sandale cu toc, este o tinuta clasica, dar si extrem de eleganta. Si sa nu uitam ca fiecare dintre aceste doua piese poate fi purtata si separate: vesta cu blugi si pantofi cu toc si pantalonii cu un maieu, unsi tenisi.Daca atunci cand te gandesti la rochia perfecta pentru vara vizualizezi o rochie midi, atunci am inceput bine acest articol! Note de stil: atunci cand porti o rochie vaporoasa si sandale cu toc te simti speciala, puternica, de neoprit, asa ca poti repeta outfitul oricand simti nevoia, doar schimba putin detaliile. La birou alege cercei cu perle si o geanta structurata, iar in weekend o geanta impletita si o curea colorata. Adauga-ti accesoriile si esti gata de plecare.Atentie: ai nevoie de o rochie sau o fusta midi din satin sau matase pentru vara! De ce? Pentru ca le vei purta de nenumarate ori, in zeci de tinute diferite. Pentru inceput, incearca combinatia noastra preferata pentru luna iunie: fusta din satin negru, maieu simplu alb si un sacou supradimensionat bej/crem din in. La birou cu pantofi clasici cu toc, in weekend cu adidasii tai Veja sau Nike. Rochia satinata tip lenjerie functioneaza la fel de bine, atunci cand o porti cu un tricou crop. Alege Doua piese extrem de casual, dar atunci cand sunt purtate impreuna devin wow. Note de stil: albastrul devine izbitor in combinatie cu o pereche de pantaloni bej, dar mai presus de toate iti va placea cum textura si detaliile fac acest look memorabil. Poarta look-ul cu o geanta din piele impletita si perle pentru un element de vara in birou!E important sa stii ca orice look uni este considerat elegant si potrivit pentru birou, mai ales vara, mai ales un look bej, alb, negru sau albastru din cap pana in picioare. Asa ca intra rapid in dressing si alege toate piesele pe care le detii in nuanta ta preferata si cauta look-ul castigator. Apoi adauga-i si accesorii pe masura si vei fi gata de orice intalnire de afaceri!