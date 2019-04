5 mituri despre haine de gravide

Traiesti cele mai frumoase emotii si doresti ca tot ceea ce te inconjoara sa reflecte fericirea pe care o traiesti. Este la fel de important ca in aceasta perioada sa te simti bine, sa arati bine si sa te imbraci in lucruri adecvate noilor forme. Pe parcursul primelor saptamani sau, dupa ce faci anuntul oficial, vei primi o multime de sfaturi si vei auzi o multime de mituri de la persoane mai mult sau mai putin apropiate. De aceea, mamicile care au cumparat, iti vor recomanda sa iti creezi propria parere despre toate lucrurile auzite.Cu siguranta vei avea nevoie de produse precum, elegante sau casual, pantaloni de gravida sau sutiene cu functie ulterioara de alaptare. Din discutii poate vei auzi o serie de afirmatii referitoare la hainele de gravide, printre care:Poate in magazinele fizice sunt mai greu de gasit, motiv pentru care iti recomandam magazine online precum Hotmama.ro, care au o gama foarte variata de haine pentru gravide. Iti este frica ca nu vei nimeni marimea potrivita? Nicio problema – au consultanta dedicate in alegerea marimii, transportul este gratuit iar returul se poate realiza in termen de 14 zile. Deci poti comanda si pastra doar ceea ce este potrivit noii tale siluete.Economisesti timp pretios pe care il poti petrece momentan doar cum vrei tu! Profita din plin de aceste momente.Vremea salopetelor drepte de blugi este demult apusa. Acuma ai la dispozitie o multime de rochii minutate care iti vor pune in valoare noua silueta. Te vei simti frumoasa si speciala fie ca te duci cu burtica la serviciu sau ai nevoie de o rochie eleganta pentru gravide. Preferi mai degraba o pereche de pantaloni slim fit sau blugi moderni? Ii gasesti si pe acestia la magazinul mamicilor hot.De ce sa simti un discomfort cand poti sa porti haine care te avantajeaza? Intr-adevar, in primele saptamani de sarcina, burtica va fi ca si inexistenta insa, incepand cu saptamile 16-20, vei vedea cum burtica incepe sa creasca spre incantarea ta, a lui tati si a intregii familii. Primii care te vor deranja vor fi pantalonii – alege blugi de gravide sau pantaloni office cu talie elastica si confortul va fi la cote maxime. De asemenea, sanii au nevoie de sustinere. Volumul lor se va mari si ai nevoie de un sutien sau o bustiera adecvata. Corpul tau merita tot ce e mai bun.Nu vei mai purta hainele de gravidaAlege bluze, pijamale si rochii care au si functie de alaptare – le vei purta mult timp dupa sarcina, ele ajutandu-te sa arati bine si sa il alaptezi discret, oriunde si oricand pe bebe. Hainele de gravida au si croieli special – unele bluze sau rochii au talia incretita – acel croi va fi mai greu de purtat dupa sarcina insa daca alegi o rochie eleganta de gravida cu silueta in forma de A si spatii pentru alaptare, o vei purta minim 2 ani de acum inainte.In cele 9 luni de sarcina vei face o multime de fotografii de care iti vei aminti cu drag toata viata si care le vei arata tuturor. Arata minunat si simte-te minunat in toata aceasta perioada!