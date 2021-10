5 parfumuri barbatesti de la Dior care miros incredibil de bine

Christian Dior este un brand de fashion iconic, care și-a construit imaginea încet, dar sigur, încă din secolul 20. Deși Dior este foarte cunoscut când vine vorba despre parfumuri damă, are câteva parfumuri bărbătești care merită atenția tuturor. Un parfum Dior este, de obicei, elegant, complex, seducător și masculin, de aceea le puteți lua în considerare atunci când achiziționați un nou parfum pentru colecția dumneavostră.Primul parfum Dior Homme Sport a fost lansat în 2008, reformulat în 2012 și din nou în 2017. Formula din 2012 a fost ceva mai elegantă și pudrată, dar a fost înlocuită în februarie 2017 cu o variantă ceva mai citrică. Nasul din spatele acestui parfum este Francois Demachy. Notele de vârf sunt de portocale roșii, grapefruit, lămâie și pere. Notele de mijloc sunt de piper roz, nucșoară și geranium, iar notele de bază sunt de lemn de santal și vetiver. Un parfum fresh, dar masculin.Este un parfum clasic care datează încă din anii 60. Câteva parfumuri bărbătești de la Dior au fost regândite de-a lungul timpului, iar acesta este unul dintre ele. Prima variantă este creată de către Edmond Roudnitska și are lămâie, bergamotă, busuioc, rozmarin, chimen și note fructate ca note de vârf. Notele de mijloc sunt de iasomie, coriandru, patchouli, garoafă, rădăcină de iris, lemn de santal și trandafir, iar notele de bază sunt de mușchi de stejar, vetiver, mosc și chihlimbar. Varianta regândită de Francois Demachy în 2017 este ceva mai plină și mai apropiată de compoziția originală. Notele de vârf sunt de lămâie, bergamotă și lavandă. Notele de mijloc sunt de vetiver haitian, iar notele de bază sunt de elemi.Acesta este unul dintre acele parfumuri bărbătești pe care poți să îl iubești sau care poate să îți displacă complet. Pentru unii domni este prea puternic, dar pentru persoana potrivită, va deveni unul dintre acele parfumuri bărbați „de semnătură”. Acest parfum aromatic a fost lansat în 1988 și a fost creat de către Jean-Louis Sieuzac și Michel Almairac. Notele de vârf sunt de floare de nucșoară, lavandă, cedru, mușețel, mandarine, păducel, bergamotă și lămâie. Notele de mijloc sunt de frunze de violetă, nucșoară, cedru, lemn de santal, caprifoi, garoafă, iasomie și lăcrămioare, iar notele de bază sunt de piele, vetiver, mosc, chihlimbar, patchouli și boabe de tonka. Există mai multe parfumuri bărbătești Dior derivate din acesta, iar inclusiv o nouă versiune a fost lansată în 2014. Fahrenheit Le Parfum are piele întoarsă, lemn dulce și mandarine siciliene ca note de vârf. Notele de mijloc sunt de frunze de violetă, rom, coriandru și chimion, iar notele de bază sunt de vanilie burbon.Am putea spune că acesta face parte din categoria de parfumuri bărbătești subevaluate . Este fresh, sexy și surprinzător. Dune a fost lansat în 1991 și a fost creat de către Jean-Louis Sieuzac, Nejla Barbir și Dominique Ropion. Notele de vârf sunt de lemn de trandafir brazilian, mandarine, bergamotă și bujori. Notele de mijloc sunt de crin, ylang-ylang, micsandră sălbatică, iasomie și trandafir, iar notele de bază sunt de lemn de santal, chihlimbar, beznoin, mușchi de stejar, vanilie, patchouli și mosc.În 2015, Dior a lansat un nou parfum al cărui nume este inspirat de la parfumul Eau Sauvage din 1966, dar cele două nu aparțin aceleiași colecții. Sauvage a fost gândit de către Francois Demachy. Notele de vârf sunt de bergamotă calabriană și piper. Notele de mijloc sunt de piper sichuan, lavandă, piper roz, vetiver, patchouli, geranium și elemi. Notele de bază sunt de ambroxan, cedru și labdanum. Este un parfum sexy, dar fresh și condimentat. Este aromatic și masculin, mult mai rafinat și mai ușor de purtat. Probabil, este și unul dintre cele mai cunoscute parfumuri ale brandului Dior.