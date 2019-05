6 rochii elegante si stilate pentru silueta ta

Primăvara este sezonul în care scoatem din dulap rochițele cu bretele, volane și umeri goi, după o iarnă lungă și rece. Tot acum se petrec și evenimentele cele mai importante - nunți, botezuri, banchete, garden party-uri, toate cerând ținute noi, unice și elegante. Pentru a impresiona la orice ocazie specială, fii sigură că îți cauți rochia ideală din timp și evită deciziile grăbite.Ajutorul tău în a alege ținuta perfectă în acest sezon de evenimente sunt cei de la StarShinerS , care au lansat o nouă colecție de rochii elegante, de seară, potrivite pentru cele mai sofisticate evenimente ale acestui sezon. Poți alege dintr-o gamă variată de modele, culori și croieli, în funcție de preferințele tale și de ocazia la care plănuiești să porți rochia de vis. Noi am răsfoit atent catalogul lor online și am ales cele mai frumoase ținute care vor atrage toate privirile în 2019.Încă de anul trecut, printre cele mai căutate rochii de seară s-au aflat modelele cu aplicații florale tridimensionale, dantelate și feminine. O astfel de rochie te va face remarcată prin delicatețea ei și prin materialul fluid care se mișcă odată cu tine. Materialul ușor și modelul inspirat din natură te vor face să simți că plutești printre toți invitații, iar culoarea pală îți permite să te joci cu alte elemente ale ținutei tale, cum ar fi coafura sau machiajul.Dacă vrei să pășești în seara evenimentului emanând încredere și magnetism, alege această rochie simplă și elegantă, cu umerii goi și decolteu în V. Culoarea mov, asociată de-a lungul istoriei cu familiile regale, te va transforma într-o adevărată „regină a balului”. Materialul satinat și croiul în cloș completează perfect ținuta și îți permit să te miști în voie, cu grația unei prințese.Indiferent de sezon, piesa care nu se va demoda niciodată este rochia neagră. Introdusă în lumea modei de către Coco Chanel, aceasta este piesa de nelipsit din garderoba oricărei femei stilate. Fie că mergi la o nuntă, un banchet sau o petrecere de vară, rochia neagră te va face să arăți elegantă, rafinată și va ieși în evidență tocmai prin simplitatea sa. Pentru a-ți pune în valoare silueta și picioarele lungi, alege acest model marca Ana Radu cu fustă din tul.Dacă ești non-conformistă și nu te temi de liniile ușor masculine ale unui sacou, poartă o rochie Artista până la genunchi care îți accentuează talia. Modelul tip sacou te va diferenția în mulțime și îți oferă o atitudine încrezătoare și sofisticată. În plus, culoarea galben-muștar este printre cee mai căutate în acest sezon, fiind inclusă în recomandările Pantone.Unele dintre cele mai așteptate petreceri ale sezonului încep în plină zi, iar de aceea trebuie să găsești o rochie potrivită, care să te pună în valoare în lumina soarelui. Impresionează prin eleganță și bun-gust cu o această rochie Pretty Girl înflorată, în culori pale, accesorizată cu un cordon care strânge și subțiază talia. Decolteul acoperit și funda din jurul gâtului dau un plus de rafinament ținutei, iar tonurile de roz și verde se asortează perfect atât cu un bronz auriu, cât și cu nuanța naturală a pielii.Imprimeurile au acaparat deja tendințele anului 2019, iar modelele animal print sau geometrice sunt foarte populare pentru ținutele de zi. Totuși, pentru un look de ocazie, imprimeul preferat este în continuare cel floral. În combinație cu o fustă lungă în cloș, acesta va atrage cu siguranță complimentele celor din jur. Detaliul crăpăturii de pe piciorul stâng oferă o alură misterioasă și senzuală, alături de decolteul adânc în V.Nouă ne-au plăcut cel mai mult aceste modele de la StarShinerS pentru sezonul de primăvară-vară din 2019. Pe site-ul lor găsești modele deosebite și fabuloase pentru toate siluetele și gusturile care cu siguranță vor primi o mulțime de complimente, indiferent de evenimentul la care mergi.Moda românească de calitate îți dă întâlnire și offline, nu numai online. StarShinerS te așteaptă să probezi ținute de top în cele două showroom-uri din Timișoara (în incinta Shopping City Timișoara, Calea Șagului Nr. 100) sau la 10 minute de Oradea, în Palota (Str. Câmpului Nr. 7 la Sediul Central StarShinerS). Inspiră-te din noua colecție și descoperă itemurile recomandate la cele două locații. Have fun la shopping!