7 sfaturi pentru cumpararea unei genti de mana

Nu este un secret că femeilor le place să facă cumpărături, iar pantofii, eșarfele și gențile de mână sunt cele TREI lucruri pe care să le tind să și le cumpere cel mai des. Indiferent cât de mult fluctuează silueta, aceste trei obiecte vi se vor potrivi întotdeauna și dacă le cumpărați pe cele potrivite, vor rezista foarte mult timp.Deci, de ce trebuie să țineți cont când alegeți o genți de damă? Dacă vă cheltuiți banii câștigați din greu pe o geantă bună, există mai multe lucruri pe care veți dori să le căutați. Mai ales dacă căutați o geantă de investiție - acele genți de mână care vor fi în tendințe și vor arăta la fel de bine peste 10 ani ca în ziua în care le-ați cumpărat.Iată 7 sfaturi despre cum să cumpărați o geantă de mână potrivită Indiferent cât de mult intenționat să cheltuiți pe geantă, veți dori să vă asigurați că aceasta merită ceea ce plătiți. Inspectați materialul, cusăturile și fermoarele. Dacă există semne de uzură, rupere sau slăbiciune în geantă, probabil că nu va fi una care va rezista prea mult timp.Gândiți-vă la elementele esențiale pe care le păstrați întotdeauna în geantă și asigură-vă că poșeta dvs. are suficient spațiu pentru a le găzdui. În funcție de ocazia pentru care folosiți geanta, fie la locul de muncă, fie când veți ieși în oraș, acest lucru vă poate ajuta să determinați ce dimensiune are cel mai mult sens.Atunci când cumpărați o geantă, este important să găsiți una să se potrivească bine cu garderoba dvs. Dacă cumpărați o geantă care nu se potrivește bine cu stilul dvs., veți cheltui mai mulți bani pe o nouă garderobă sau, mai rău, nu veți folosi geanta. Luați în considerare, de asemenea, propriul factor de stângăcie; asigurați-vă că evitați o geantă de culoare deschisă dacă aveți tendința de a vărsa lucruri.Înainte de a cumpăra o geantă, asigurați-vă că luați în considerare cât de sigure vor fi lucrurile dvs. în interior. Dacă sunteți în oraș sau, în general, înconjurată de mulțimi oameni, un fermoar sau un nasture este o decizie înțeleaptă pentru a evita bunurile furate.O geantă este menită să fie transportată și este important să luați în considerare modul în care vă simțiți cel mai confortabil să o purtați. Preferați să vă purtați geanta pe umăr sau pe braț? Luați în considerare lungimea mânerelor și modul în care acestea coincid cu modul în care vă place să vă purtați geanta.Deși puteți găsi câteva oferte extraordinare asigurați-vă că țineți cont și de calitatea genții. S-ar putea să merite să cheltuiți câțiva lei în plus pentru a asigura longevitate achiziției. Pentru a vă ajuta să luați această decizie, luați în considerare „costul pe uzură” care poate fi determinat prin împărțirea prețului unui articol la numărul de ori în care credeți că îl veți folosi. Nu este surprinzător că, uneori, costul pe uzură pentru o geantă mai scumpă va fi mai mic decât al unei genți de damă ieftine, datorită calității și durabilității acesteia.Dacă sunteți în căutarea unei genți pe care să o folosiți timp de mai multe sezoane, încercați să evitați orice geantă prea în tendințe. La modul pe care le-ați purta timp de câteva luni, dar care vor ajunge probabil potențial costum de Halloween de anul viitor. Gențile la modă au adesea mai multe înfrumusețări (franjuri, nasturi, elemente metalice mari) față de un stil mai clasic și minimalist.