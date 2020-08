7 trucuri fashion pentru a parea mai inalta

Daca mama natura nu te-a inzestrat cu o silueta inalta de manechin, nu trebuie sa faci din acest lucru o drama. Exista numeroase solutii foarte rapide pentru a parea mai inalta decat esti, chiar si fara a purta incaltaminte cu tocuri inalte. Si nu uita: atitudinea conteaza.Este, poate, cea mai importanta regula atunci cand vrei sa pari mai inalta. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa remodelezi silueta cu ajutorul hainelor. Poarta pantaloni, rochii sau fuste cu talie inalta. Marcheaza talia cu ajutorul unei curele, al unei centuri sau al unui cordon: bustul va parea mai scurt, iar picioarele, mai lungi. Iar daca vorbim despre curele, acestea pot fi folosite pentru a marca o talie mai inalta si in cazul topurilor sau al taioarelor. In ceea ce priveste pantalonii, mai poti alege modele usor mai scurte, ⅞, in tendinte acum si elegante mereu. Jeansii slim alungesc si rafineaza silueta, la fel si cei boot cut, cu conditia ca acestia din urma sa fie purtat exclusiv cu pantofi cu tocuri inalte.Elimina din garderoba rochiile si fustele lungi. O rochie sau o fusta scurta, care se opreste deasupra genunchiului te ajuta sa pari mai inalta. Acelasi efect il aucare, daca au o talie inalta si sunt accesorizati cu o centura, sunt de mare efect pentru un look cool și sexy. In acelasi stil, alege jachete, geci si mantouri scurte, care nu acopera fesele.Culorile inchise nu sunt extraordinar de vesele, dar au o calitate majora: alungesc silueta. Totusi, in timpul verii, evita tinutele complet negre, pentru ca atrag caldura. Opteaza pentru materiale usoare, in nuante mai inchise, monocrome.Trebuie sa alegi dungile potrivite. Iar cele orizontale, chiar daca sunt un imprimeu dragut, latesc silueta. Dungile verticale creeaza un efect optic de alungire a siluetei. Alege-le pentru a condimenta aspectul unei salopete cu pantaloni lungi sau scurti.Acest truc face parte tot din structurarea siluetei si te poate ajuta sa castigi cativa centimetri. Aege tricouri, bluze, pulovere cu decolteu in V, perfecte pentru alungirea bustului si pentru a deturna atentia privitorilor de la silueta ta mai putin inalta.Pletele lungi sunt sexy, stralucitoare, dar taie din inaltime. Pentru a castiga cativa centimetri, poarta parul strans intr-un coc, indiferent de stil sau tuns scurt, cel mult mediu, intr-un bob dinamic.Nu folosi genti supradimensionate, pentru ca asemenea accesorii tind sa atraga atentia mai degraba asupra planului orizontal, decat asupra celui vertical. Foloseste genti mini sau chiar plicuri.Imprimeurile interesante, dantela, vestele cu epoleti, esarfele lungi, piesele colorate sau in nuante neon, ochelarii de soare sunt accesorii care pot distrage atentia privitorului de la silueta ta scunda. In mod evident, nu le vei purta pe toate in acelasi timp.Nu purta pantofi cu bareta pe glezna, pentru ca aceasta produce un efect optic opus celui dorit, iar piciorul va parea mai scurt. Daca iti plac si nu esti dispusa sa renunti la acest model, alege neaparat variantele cu tocuri inalte, care vor alungi silueta cu cativa centimetri. Iar o alternativa comoda pot fi pantofii cu talpa ortopedica.