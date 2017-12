Adapteaza-ti incaltamintea la ultimele trenduri: 5 sfaturi de moda cu buget redus

Saptamanile de fashion de la Paris sau Milano atrag intotdeauna creatori de moda talentati care isi pun amprenta in industrie. Branduri de renume precum Chanel, Calvin Klein sau Moschino lanseaza modele dintre cele mai cautate in trendurile de sezon, fie indraznete si spectaculoase, fie chic si elegante.Daca vrei sa economisesti dar si sa iti subliniezi personalitatea in acest an, exista o varietate de moduri in care poti sa iti adaptezi incaltamintea la ultimele trenduri. Din fericire, multi producatori s-au gandit si la noi asa ca am pregatit si cateva alternative. Iata 5 sfaturi pentru a-ti crea o tinuta de sezon cu buget redus.Conform revistei Vogue Paris, se poarta din nou sandalele cu sosete. De aceasta data, insa, pentru a oferi un strop de glamour tinutei, sosetele cu paiete vor contrasta cu sandalele simple. Poti alege o pereche de sandale de un negru mat pentru ca sosetele sclipitoare sa atraga toata atentia. Daca insa nu esti fana sosetelor cu paiete, poti inversa contrastul. Sandalele de satin sunt perfect in ton cu modelele de pe podium.In acest an, branduri precum Fendi, Balenciaga si Valentino au optat pentru ghete simple si elegante intr-o singura culoare. Rosul si albul au facut furori, in special, indiferent de modelul ghetei. Niste cizme peste genunchi, rosii ca focul, vor fi un accesoriu care pregateste intreaga tinuta pentru zilele de sarbatoare de la sfarsit de an.Daca optezi pentru o tinuta simpla si vrei ca pantofii sa vorbeasca pentru tine, anul acesta se poarta modelele cu graffiti si printuri. Elefant.ro are o selectie de pantofi in trend , iar reducerile suplimentare te vor ajuta sa iti creezi imaginea dorita, cu efort minim.Anul acesta, botinele cu capse sau barete metalice sunt un accesoriu ideal pentru un look rock. Cu cat sunt mai grele si cu personalitate, cu atat mai bine. Mai ales ca pe podium, creatorii de moda au optat pentru o tinuta lejera cu modele florale pentru a evidentia contrastul puternic dintre cele doua genuri. Deci, o pereche de botine in stil biker nu trebuie sa lipseasca nici chiar din garderoba cea mai delicata.Perlele au fost intotdeauna o bijuterie de nepretuit. Si in acest sezon, pantofii cu aplicatii din perle sunt un articol vestimentar care va oferi eleganta necesara oricarei tinute, fie office, fie casual. Fiind un element atat de versatil, e musai sa ii adaugi colectiei tale.