Care sunt cele mai comode haine pentru joaca in sezonul rece?

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că toți copiii învață și se dezvoltă cel mai bine prin intermediul jocului. Indiferent dacă este vorba despre jucării, cărți interactive, jocul cu diverse obiecte de prin casă, joc de rol cu părinții, bunicii sau alți copii, este important ca un copil să se joace în diferite moduri, zilnic. Astfel, va putea asimila numeroase informații din mediul înconjurător și se va dezvolta armonios atât fizic, dar și mental.De asemenea, este deosebit de important pentru copii să petreacă timp în aer liber, în fiecare zi. Se pot face excepție în zilele cu temperaturi extreme, spre exemplu iarna dacă viscolește. În rest, chiar dacă plouă sau ninge puțin, copilul ar fi bine să se joace în aer liber, îmbrăcat corespunzător.Pentru că a venit vorba despre îmbrăcăminte, în sezonul rece, mulți copii sunt îmbrăcați mai gros decât ar trebui. De cele mai multe ori, părinții și bunicii au impresia că un copil are nevoie de foarte multe haine, însă în realitate copiii simt temperaturile aproape la fel ca un copil. Nu de puține ori, copiii care sunt îmbrăcați prea gros și care transpiră din această cauză, nu au chef de joacă și tot ce își doresc este să ajungă acasă. De aceea, dacă ai un copil suficient de mare încât să poată vorbi, ascultă-l când spune că îi este prea cald sau frig. Copiii simt la fel ca noi temperaturile, iar într-un spațiu închis, nu are rost să stea cu geacă încheiată și căciulă.Pentru petrecerea timpului în aer liber, eventual în parc sau la un loc de joacă special amenajat, sunt recomandate hainele comode și călduroase. Dintre acestea, se remarcă treningurile din bumbac. Acestea pot fi folosite drept strat intermediar și vor permite copilului să se miște în voie.Astfel, pentru joacă în aer liber, în sezonul rece, una dintre ținutele recomandate ar putea fi: un strat de bază, format din bluză și pantaloni de corp (dacă sunt termice, este perfect), un trening din bumbac gros și o geacă impermeabilă. Dacă temperaturile scad sub 3 grade, se poate înlocui bluza de corp cu una mai groasă sau se poate adăuga încă una subțire. Trebuie să ții cont că un copil se încălzește dacă se joacă afară, iar în cazul în care este îmbrăcat prea gros, va transpira și nu va fi deloc bine. Este important să nu piardă căldură pe la mâini, gât și cap, astfel că va avea nevoie de căciulă, mânuși și guler înalt la geacă (este mult mai eficient decât un fular).Așadar, dacă vrei ca al tău copil să se joace în cele mai bune condiții iarna aceasta, alege treninguri din bumbac și vei avea siguranța că sunt cele mai comode. Îți sugerăm să comanzi online treninguri copii de pe BEBE KIKI . Pe site-ul acestui magazin online, vei descoperi cele mai frumoase treninguri, atât pentru fetițe, dar și pentru băieței, pentru toate vârstele.Sperăm să te ajute aceste informații!