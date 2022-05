Care sunt regulile de baza in purtarea corecta a bratarilor de dama?

Bratarile exista de milenii si se numara printre podoabele cel mai frecvent intalnite in istorie, mai ales in randul femeilor. Chiar daca acestea sunt una dintre cele mai vechi forme de accesorii, nu toata lumea cunoaste modul perfect de a le purta.Daca doresti sa stii mai multe despre cele mai bune modalitati de a alege, a purta si a asorta o bratara, citeste in contunuare acest scurt ghid si afla care sunt regulile de baza in accesorizarea bratarilor!Intelegerea modului in care lungimea manecii afecteaza alegerea unei bratari de dama / de femeie este primul pas pentru a sti cum sa porti corect acest accesoriu. Purtarea unei bratari voluminoase peste o maneca lunga poate functiona bine in anumite situatii, dar acest lucru necesita si un outfit pe masura care sa complementeze aceasta alegere.In general, fie ca optezi pentru o bluza, camasa sau rochie, cel mai bine este sa alegi un articol vestimentar cu maneci care se termina deasupra bratarilor pe care le porti daca doresti neaparat sa incluzi acest accesoriu in tinuta ta.Un brat intreg incarcat cu bratari zgomotoase este considerat, de obicei, un pas inapoi in moda, cu exceptia cazului in care vrei sa te costumezi specific anilor 2000. A combina mai multe bratari nu este neaparat un lucru gresit, mai ales daca ai primit un set cadou pentru femei format din piese create special pentru a fi purtate impreuna, dar expertii recomanda ca latimea totala a bratarilor tale sa nu ocupe mai mult de cativa centimetri din dimenisunea bratului.Daca vreodata ai indoieli cu privire la numarul de bratari pe care sa le porti sau modul in care sa le combini, alege sa porti una singura. O bratara eleganta cu pietre pretioase sau una confectionata din margele va arata mult mai bine decat o combinatie nereusita intre mai multe bratari in stiluri complet opuse.Deoarece sunt atat de practice si uneori poti uita cu usurinta ca le porti, multe femei aleg sa poarte aceeasi bratara pentru fiecare tinuta, indiferent de ocazie. Acest lucru nu este neaparat gresit, dar poate inseamna ca nu profiti la maximum de accesoriile tale.Pentru tinutele casual, cum ar fi o rochie vaporoasa pe care o porti in vacanta la mare, poti incerca sa porti bratari handmade confectionate din scoici. Cand abordezi stiluri mai elegante, cum ar fi o salopeta lunga sau rochie tip cocktail, sunt potrivite piese mai atemporale precum bratarile tip tennis. Pentru outfiturile de tip business casual, bratarile statement sau alte modele minimaliste ofera un aspect profesional al tinutei si cu soguranta se vor potrivi mai bine decat bratara ta basic pe care o porti in fiecare zi.Desigur, ca si in cazul hainelor, stilul bratarii este important, dar trebuie sa te gandesti si la dimensiunile acesteia. O bratara de dama prea mare te poate incomoda pe tot parcursul zilei, alunecand si cazand de pe brat, in timp ce o bratara prea mica te poate ciupi sau chiar rani in jurul incheieturii. Pentru o potrivire ideala in cazul unei bratari fixe, de obicei ai nevoie de o dimensiune cu 1-2 cm mai lunga decat circumferinta incheieturii tale.Acest lucru se traduce printr-o bratara in care sa iti incapa varful degetului fara dificultate. Daca totusi iti place foarte aspectul unei bratari, dar nu ti se potriveste perfect, o poti duce la un bijutier care te poate ajuta sa o redimensionezi.