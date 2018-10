Ce botine ti se potrivesc si cum sa le integrezi in tinute chic si actuale?

Se pare ca toamna si-a reintrat din plin in drepturi, motiv pentru care garderoba ta are nevoie de o actualizare. Diversitatea modelelor de botine, ghete si cizme din acest sezon este ravasitoare, fiind aproape imposibil sa nu cedezi in fata detaliilor feminine, culorilor vesele si tocurilor elegante. Insa, nu te pripi si nu te lasa prada tentatiei de a cumpara primul model care iti face cu ochiul, ci mai bine informeaza-te in prealabil pentru a avea garantia faptului ca faci o investitie buna.Incaltamintea pentru sezonul rece intampina fiecare preferinta cu cate o solutie corespunzatoare. De la modele cu toc la cele fara toc, de la botine la cizme inalte, de la tocuri fine la cele groase – toate se regasesc in cadrul colectiei. Expertii in incaltaminte din spatele site-ului mentionat iti dezvaluie cateva sfaturi care te vor ajuta sa alegi incaltamintea pentru sezonul rece potrivita nu doar cu gusturile tale, ci si cu forma picioarelor tale.Sunt recomandate pentru gleznele groase botinele care depasesc linia gleznei sau cele decupate in V, pentru a crea efectul de picioare mai subtiri. Cat priveste cizmele, acestea trebuie sa fie in linie dreapta pentru a evita mularea pe glezna si implicit, evidentierea grosimii acesteia.De asemenea, nu reprezinta alegeri inspirate modelele fara fermoar care trebuie trase pe picior sau cele care atrag privirea la glezna prin elemente precum fermoare, catarame si alte asemenea detalii.Selecteaza numai acele incaltari care prezinta flexibilitate in jurul gleznelor prin catarame, dantela, material supraelastic pentru a pune in valoare supletea picioarelor. Poti de asemenea sa evidentiezi curbura delicata a picioarelor si cu cizme sau botine in nuante inchise, dar de efect sau cu ajutorul detaliilor tridimensionale.Totusi, trebuie sa eviti taieturile asimetrice sau mult prea largi, mai ales cand vine vorba de botine. O distanta mai mare de un centimetru intre botina si glezna vor crea efectul de picioare mult prea subtiri, imaginea finala fiind una inestetica si constrastanta.Te avantajeaza incaltamintea cu toc cat mai inalt si talpa dubla, pentru un plus de confort. Te poti orienta de asemenea catre incaltamintea cu talpa ortopedica, care este deosebit de confortabila. Mizeaza pe detalii verticale menite sa alungeasca si mai mult piciorul si evita-le pe cele orizontale.Pe de alta parte, tocurile patrate, botinele fara toc care descopera glezna si cizmele peste genunchi nu iti vor face niciun serviciu.In cazul acesta, incaltamintea cu calapod rotund sau oval, care ofera spatiu reprezinta o recomandare. Pentru o atingere de feminitate opteaza pentru tocuri mici si delicate. De preferat este sa eviti formele ascutite de calapod, cat si detaliile situate in apropierea liniei talpilor. Nici tocurile groase nu te vor avantaja.– aparent, este cel mai la indemana mix si nu necesita niciun fel de aptitudini stilistice pentru a-l realiza. Atunci insa cand se doreste un look chic si actual, vei avea nevoie de o pereche de jeansi usor oversized, cu talie inalta – piesa alaturi de care poate fi implementata, intr-o maniera perfecta, o pereche de botine elegante de la www.annacori.com. Prea putin mai conteaza culoarea botinelor, intrucat croiul jeansilor este primordial in acest look.– reprezinta varianta cea mai sigura, si totodata accesibila. Vei crea un mix simplu, curat, si rafinat. Evident, cu cat botinele au mai multa personalitate, cu atat tinuta ta va atrage mai multe priviri. Optiuni ai suficiente, de la cele cu toc gros la cele cu toc subtire, de la cele cu catarame la cele cu fermor – in acest look totul se reduce la detalii!– asocierea dintre fuste si botine are o istorie bogata si fac mereu echipa buna. Intrucat acest mix iti permite sa expui si linia piciorului, alege pentru partea de sus o camasa sau un pulover care sa ofere un aer mai sobru tinutei. Chiar daca nu vei revolutiona moda cu acest trio, poti avea incredere ca vei emana rafinament, stil si decenta.– de preferat este sa ignori pantalonii clasici care, in combinatie cu botinele, ar parea aproape banali si sa optezi pentru unii cu un croi oversized. In cazul in care vrei sa ramai in zona ta de confort, alege pentru pantalonii clasici o pereche de botine colorate sau chiar animal print.este unul dintre look-urile specifice modei urbane, fiind in acelasi timp o abordare extrem de chic. Alege insa cu grija culoarea trenciului, pentru a lasa in prim plan perechea ta preferata de botine marca ANNA CORI.Dupa cum vezi, botinele ramane incaltamintea de baza in sezonul rece, motiv pentru care pot fi integrate cu succes in orice tip de tinuta. Rasfoieste catalogul online al brandului ANNA CORI sau mergi intr-unul dintre magazinele fizice si alege-ti perechea de botine care te avantajeaza.