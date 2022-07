Ce culori poti purta vara aceasta?

Vara este in toi, iar femeile cauta cele mai interesante piese vestimentare pentru vacanta.Din bagaj nu ar trebui sa lipseasca cel putin un kimono de plaja dar care sunt culorile potrivite pentru vara aceasta?Turcoazul este o alta culoare care este in tendinte pentru lunile mai calde. Un tricou polo in aceasta nuanta inspirata de ocean este o completare excelenta pentru orice garderoba de vara.Tinuta poate ramane racoroasa si confortabila intr-un tricou polo special confectionat din poliester de inalta performanta. Aceasta tesatura elimina umezeala pentru a mentine corpul uscat; pentru prospetime pe tot parcursul zilei, se poate cauta un kimono cu strat antimicrobian care combate mirosurile. Unele haine au si UPF 50 pentru a ajuta la protejarea pielii impotriva razelor UV.Citeste si: 2 accesorii care iti fac vara mai colorata si mai interesanta in 2022 Aceasta nuanta de albastru de vara este excelenta si pentru costume de baie. Daca stilul persoanei este clasic, poate cauta un costum intr-o singura piesa turcoaz, cu un decolteu clasic sau pot opta pentru variante moderne cu un tankini cu decolteu in V sau cu alte decupaje. Tankini-ul este o optiune versatila de costum de baie, deoarece poate contribui la crearea mai multor tinute.Aceasta culoare ofera un aspect insorit garderobei cu piese pentru vreme calda in galben vesel. O rochie armonioasa, intr-o nuanta de unt, este grozava pentru vara, la serviciu sau la plimbare. Se poate puta un kimono galben, cu pantofi asortati sau se poate opta pentru pantofi intr-o culoare nud sau neutra. Daca este nevoie de o haina suplimentara peste kimono pentru serile racoroase sau medii cu aer conditionat, se poate alege ceva intr-o nuanta complementara.Aceasta nuanta tropicala se incadreaza undeva intre roz si violet si se potriveste cu multe alte culori. De exemplu, fucsia se combina perfect cu alb sau cu denim clasic. De asemenea, este o culoare populara pentru costumele de baie si poate fi gasita in imprimeurile florale de vara.O culoare stralucitoare precum fucsia poate deveni un element statement, dar este si usor de accesorizat. Se pot folosi bratari argintii cu o rochie fucsia pentru un aspect sic de seara sau se poate crea un stil monocromatic purtand o geanta fucsia.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/uLDmm65P5ZY