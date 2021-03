Ce este energia feminina si ce poti face pentru a te simti ca o lady

Cele mai multe dintre noi, chiar daca nu au o definitie clara a energiei feminine, inteleg ce inseamna sa te afli in preajma cuiva cu multa energie feminina. Dar ce este mai exact aceasta energie si ce inseamna de fapt a fi feminina? Iata ce trebuie sa stii despre cum sa te conectezi la acea putere extraordinara din tine care te face sa infloresti.Energia feminina se refera la un set specific de trasaturi, considerate a fi opusul celor asociate cu energia masculina. Fiecare persoana, indiferent de sex, are atat o energie masculina, cat si una feminina. Latura ta masculina se exprima atunci cand muncesti ca sa iti atingi un obiectiv, cand iei initiativa sau cand esti mai curand agresiva decat intelegatoare. Latura ta feminina se exprima atunci cand iti imbratisezi energia creativa, cand dansezi, cand oferi intelegere si afectiune si esti in armonie cu propriile tale ganduri.Este important sa mentionam ca aceste trasaturi nu sunt asociate cu sexul unei persoane. Setul de trasaturi pe care am ajuns sa le definim drept „feminine” provin din asteptarile pe care societatea le avea, in mod traditional, de la femei. La fel si in cazul celor masculine. Cu toate acestea, vom folosi in acest articol cuvintele „feminin” și „masculin” pentru a descrie doua moduri de a fi diferite. Asadar, energia masculina este cea care actioneaza spre un rezultat, energia feminina este cea care primeste, care analizeaza ce se intampla si apoi reactioneaza. Daca vrei sa accesezi aceasta energie mai calma si calda si sa-ti explorezi mai mult latura feminina, sunt cateva lucruri pe care le poti face si pe care le vom descrie mai jos.Fiecare dintre noi are propria sa definitie in ceea ce priveste grija de sine. Pentru unele femei, asta inseamna un masaj si o zi de relaxare in afara orasului, pentru altele inseamna cateva ore de liniste cu o carte buna si o ceasca de ceai. Indiferent ce ar inseamna asta pentru tine, pentru a-ti intensifica energia feminina, incepe sa te gandesti la corpul tau ca fiind casa ta. Aceasta „casa” are nevoie permanenta de ingrijire pentru a-ti oferi bunastare si confort. Asadar, fa miscare, mananca echilibrat, ingrijeste-ti pielea si nu uita sa te rasfeti din cand in cand cu lucruri care iti pun in valoare personalitatea: parfumuri de dama , lenjerie de matase, un masaj de relaxare, un buchet de flori sau un obiect de arta care iti va infrumuseta locuinta.Multe dintre conflictele cu cei din jur apar din cauza unei exprimari neadecvate a emotiilor pe care le avem. Pentru a pasi intr-o energie feminina, invata sa-ti exprimi emotiile, cu calm, vorbind despre ce simti tu, fara reprosuri si fara jigniri. In momentul in care vei reusi sa iti comunici eficient emotiile, nu numai ca te vei simti mai inteleasa de cei din jur, dar vei observa si o ameliorare a calitatii relatiilor cu cei dragi.Chiar daca pare ca trebuie sa iti organizezi cu mare atentie intreaga zi, pentru a fi sigura ca reusesti sa faci tot ce trebuie sau ce ti-ai propus, da-ti voie din cand in cand sa fii spontana. Fa ceva pentru ca asa ai chef. Poate sa-ti iei o pauza in mijlocul unei zile insorite pentru a face o plimbare in parc, poate sa pregatesti partenerului de viata desertul preferat sau sa trimiti o scrisoare de multumire cuiva care a facut un gest amabil pentru tine. Astfel de impulsuri vorbesc despre unele dintre necesitatile noastre pe care le-am neglijat, asa ca e bine sa le iei in considerare, mai ales atunci cand sunt pozitive.Sursa foto: Pexels.com